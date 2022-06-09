تلامس 40 للعظمي على القاهرة..تعرف على درجات الحرارة غدا الجمعة على كافة المدن

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة على كافة المدن، وتلامس فى القاهرة 40 للعظمي ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 38 للعظمي و 26 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 25 للصغري، ودمنهور 36 للعظمي و 22 للصغري، ووادي النطرون 37 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 35 للعظمي و 23 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 22 للصغري، ومرسي مطروح 32 للعظمي و 22 للصغري، وسيوة 39 للعظمي و 24 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى بورسعيد 31 للعظمي و 24 للصغري، ودمياط 30 للعظمي و 24 للصغري، والمنصورة 37 للعظمي و 24 للصغري، والسلوم 39 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة فى السويس

وذكرت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة فى السويس 38 للعظمي و 25 للصغري، والعريش 32 للعظمي و 22 للصغري، ورفح 34 للعظمي و 23 للصغري، وراس سدر 39 للعظمي و 23 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى نويبع 39 للعظمي و 23 للصغري، وطابا 38 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 36 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 40 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 41 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 24 للصغري، والفيوم 40 للعظمي و 24 للصغري.

وذكرت الارصاد ان درجة الحرارة غدا فى بني سويف 41 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 41 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 41 للعظمي و 26 للصغري، وسوهاج 42 للعظمي و 24 للصغري.

وذكرت الارصاد ان درجة الحرارة فى سوهاج 42 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 43 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 43 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة

كما تبلغ درجة الحرارة فى اسوان 44 للعظمي و 28 للصغري، وادفو 44 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 25 للصغري، وحلايب 34 للعظمي و 27 للصغري.

حالة الطقس ليلاً

وتتوقع ان تشهد حالة الطقس ليلا على كافة المدن والانحاء اعتدال على مدار فترات الليل، مع نشاط للرياح احيانا فى فترات المساء.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات المصرية: