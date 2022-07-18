تلامس 40 درجة مئوية على القاهرة.. ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع المدن

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، وتلامس فى القاهرة 40 درجة مئوية للدرجة المحسوسة، وتسجل العظمى 36 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.

كما يسود طقس حار رطب نهارًا على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة ورطب ليلًا على جميع الأنحاء، كما تنشط حركة الرياح على مناطق بعض المناطق فى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتصل سرعتها 15 عقدة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمى، و 24 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى، و24 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى، و25 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى، و24 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى، و23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 31 للعظمى، و25 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى، و25 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى، و24 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى، و25 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى، و24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى السويس 36 للعظمى، و24 للصغرى، والإسماعيلية 37 للعظمى، و23 للصغرى، والعريش 33 للعظمى، و24 للصغرى، ورفح 32 للعظمى، و23 للصغرى، وراس سدر 37 للعظمى، و24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ إلى 39 للعظمى، و29 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى، و29 للصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى، و28 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى، و24 للصغرى، وبني سويف 37 للعظمى، و24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى المنيا 38 للعظمى، و24 للصغرى، وأسيوط 39 للعظمى، و25 للصغرى، وسوهاج 40 للعظمى، و25 للصغرى، وقنا 41 للعظمى، و26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان إلى 42 للعظمى، و27 للصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى، و25 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى، و28 للصغرى، وادفو 43 للعظمى، و28 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تتراوح من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 متر الى 2.5 متر، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات المصرية: