تلامس 40 درجة في القاهرة.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس على معظم المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراعلى القاهرة الكبري والوجة البحري، مع تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الرئيسية في القاهرة والوجة البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن مدن السواحل الشمالية يسودها طقس حار رطب نهارا، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على كافة المدن المصرية ليلا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة غدا الخميس في القاهرة تبلغ 38 للعظمي و26 للصغري، وترتفع الدرجة المحسوسة إلى 40 درجة وقت الظهيرة، وتسجل في وادي النطرون 35 للعظمي و24 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وأضافت أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية تسجل 32 للعظمي و 25 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 25 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و 25 للصغري.

وتابعت أن درجة الحرارة في العريش 35 للعظمي و 24 للصغري، والسويس 38 للعظمي و 26 للصغري، والإسماعيلية 38 للعظمى و24 للصغري، والمنصورة 36 للعظمي و 25 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غد في رفح 34 للعظمي و 24 للصغري، ونخل 37 للعظمي و21 للصغري، وطابا 36 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ

كما تسجل درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ 40 للعظمي و29 للصغري، والغردقة 40 للعظمي و 29 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 27 للصغري.

وقالت الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة غدا في سوهاج 39 للعظمي و26 للصغري، واسيوط 39 للعظمي و26 للصغري، وبني سويف 38 للعظمي و 26 للصغري، والفيوم 38 للعظمي و 26 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة غدا في القاهرة 80 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و15 للصغري.

حالة البحرين غدا

وذكرت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط غدا معتدلة بارتفاع أمواج يترواح من 1.5 متر إلى 2 متر، فيما تسجل حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج 2 متر إلى 2.5 متر.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المحافظات: