تلامس 40 درجة في القاهرة.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد، على مختلف المحافظات والمدن المصرية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة وتسجل 38 درجة للعظمي و 26 درجة للصغري، وترتفع وقت الظهيرة الى 40 درجة للمحسوسة.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا تسجل في الإسكندرية 33 للعظمي و 26 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 26 للصغري، ودمنهور 35 للعظمي و 26 للصغري، وبلطيم 33 للعظمي و 25 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في بورسعيد 32 للعظمي و 26 للصغري، ودمياط 32 للعظمي و 25 للصغري، والسويس 38 للعظمي و 25 للصغري، والعريش 33 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في العريش 33 للعظمي و 25 للصغري، وطابا 36 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 36 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ 39 للعظمي و 29 للصغري، والغردقة 39 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و 28 للصغري، والفيوم 39 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة في الصعيد

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا تبلغ في بني سويف 39 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 39 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 40 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 40 للعظمي و 24 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في اسوان 44 للعظمي و 28 للصغري، وادفو 44 للعظمي و 27 للصغري، و الاقصر 44 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 41 للعظمي و 25 للصغري.

الطقس في القاهرة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهار على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري و شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية وطقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهار.

كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبري وكافة الانحاء الاخري.

نسبة الرطوبة غدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ان نسبة الرطوبة غدا تسجل فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.