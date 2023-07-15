تلامس 40 درجة فى القاهرة.. ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع المدن

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع المدن والأنحاء، وتلامس فى القاهرة 40 درجة للمحسوسة، والعظمى 38 درجة، لتشهد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية.

كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 14 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة غدا السبت على القاهرة 38 العظمى، و26 الصغرى، ودمياط 35 العظمى، و25 الصغرى، والزقازيق 38 العظمى، و26 الصغرى، والعاصمة الإدارية 38 درجة، و25 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 33 للعظمى، و25 للصغرى، والمنيا 41 للعظمى، و26 الصغرى، وشرم الشيخ 41 للعظمى، و30 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى، و29 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 43 للعظمى، و24 الصغرى، والإسماعيلية 40 العظمى، و25 للصغرى، وحلايب 36 العظمى، و28 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى، و24 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى قنا إلى 44 العظمى، و28 الصغرى، وشبين الكوم 38 للعظمى، و26 الصغرى، وبني سويف 41 العظمى، و25 الصغرى، وسفاجا 41 العظمى، و28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في أبو رماد 36 العظمى، و28 الصغرى، والمنصورة 37 العظمى، و26 الصغرى، ومرسى مطروح 32 العظمى، و22 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى، و27 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بورسعيد

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في بورسعيد 36 العظمى، و26 الصغرى، ورفح 36 العظمى، و24 الصغرى، وكفر الشيخ 37 العظمى، و25 الصغرى، وسيوة 41 للعظمى، و20 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بنها 38 العظمى، و26 الصغرى، وطنطا 37 العظمى، و25 الصغرى، وكاترين 36 العظمى، و18 الصغرى، و6 أكتوبر 39 العظمى، و25 الصغرى، والطور 37 العظمى، و26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شلاتين إلى 39 للعظمى، و27 للصغرى، وأبو سمبل 43 العظمى، و28 الصغرى ، وطابا 39 للعظمى، و25 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى، و27 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى السويس

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في السويس 39 العظمى، و25 الصغرى، ووادي النطرون 38 العظمى، و25 الصغرى، والسلوم 35 العظمى، و21 الصغرى، والفيوم 41 العظمى، و24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في دمنهور 38 للعظمى، و26 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى، و26 الصغرى، والعريش 36 العظمى، و25 الصغرى، وأسوان 44 العظمى، و30 الصغرى.

وتبلغ في الأقصر 44 العظمى، و29 الصغرى، ورأس غارب 40 العظمى، و27 الصغرى، ونخل 40 العظمى، و21 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى، و29 الصغرى.

فيما تتغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، ونصف حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن: