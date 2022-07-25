تلامس 40 درجة على القاهرة.. ارتفاع درجات الحرارة غدا والعظمى فى الإسكندرية تصل إلى 33

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع المدن، وتلامس 40 درجة مئوية على القاهرة، و تسجل فى الإسكندرية 33 للعظمى، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلا تكون معتدلة على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، مع نشاط للرياح على السواحل الغربية ليلا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، وترتفع الدرجة المحسوسة إلى 40 درجة، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى و 25 للصغرى، وسيوة 39 للعظمى و 21 للصغرى، والسلوم 33 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 32 للعظمى و 22 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 36 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 34 للعظمى و 24 للصغرى، والإسماعيلية 37 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 36 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 33 للعظمى و 23 للصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 24 للصغرى، ونخل 37 للعظمى و 16 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى نويبع 36 للعظمى و 27 للصغرى، وطابا 36 للعظمى و 26 للصغرى، وكاترين 33 للعظمى و19 للصغرى، والطور 36 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 387 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تصل درجات الحرارة غدا على مدن الصعيد في بني سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 37 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 25 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

كما تصل درجة الحرارة على أسوان 42 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 26 للصغرى، وادفو 43 للعظمى و 28 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 26 للصغرى.

وتسجل حالة البحر المتوسط اعتدال بارتفاع أمواج يصل الى 1.75 متر ورياح شمالية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1.75 متر، ورياح جنوبية شرقية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المحافظات والمدن: