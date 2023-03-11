تلامس 30 على القاهرة.. ارتفاع درجات الحرارة غدا والإسكندرية 23 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المدن والمحافظات المصرية، لتشهد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب الصعيد.

واستمرار طقس بارد ليلاً على أغلب الأنحاء والمدن، ورياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة محملة بالرمال والأتربة أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعة الرياح 15 عقده فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى في الاتجاه الجنوبي الغربي، والأتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على جميع المدن، وتصل في القاهرة 29 العظمى و16 الصغرى، ومحافظة الإسماعيلية 30 العظمى و 12 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 13 للصغرى ، وسوهاج 29 للعظمى و 13 للصغرى، وطنطا 28 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتذكر الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 23 للعظمى و 13 الصغرى، ونخل 27 العظمى و4 للصغرى، والعريش 28 العظمى و14 الصغرى، والغردقة 30 للعظمى و 16 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى رأس سدر 26 للعظمى و 13 للصغرى، وأسوان 30 للعظمى و 14 الصغرى، و السلوم 24 للعظمى و 10 للصغرى، وشرم الشيخ 29 للعظمى و 18 للصغرى، مدينة الأقصر 30 العظمى 13 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في محافظة أسيوط 29 العظمى و12 الصغرى، والوادي الجديد 30 للعظمى و 11 الصغرى،و6 أكتوبر 29 للعظمى و 15 للصغرى، وأبو سمبل 29 للعظمى و 14 الصغرى، وبني سويف 29 العظمى و11 للصغرى والطور 26 العظمى و 14 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا في رأس حدربه 29 العظمى و16 للصغرى، ، ومرسى علم 29 للعظمى و 15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 29 للعظمى و 15 الصغرى، وسيوة 26 للعظمى و 12 صغرى.

درجة الحرارة غدا فى حلايب

وتبلغ درجة الحرارة على أبو رماد 29 العظمى و16 الصغرى، وحلايب 27 العظمى و 16 صغرى، ورأس غارب 29 للعظمى و15 للصغرى، والسويس 28 العظمى 14 الصغرى، وطابا 26 للعظمى و 14 للصغرى، والمنصورة 29 العظمى و16 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في دمنهور 28 للعظمى و 14 الصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى و15 صغرى، و كفر الشيخ 29 العظمى و16 الصغرى، ودمياط 27 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في الزقازيق 28 العظمى و 15 الصغرى، و محافظة الفيوم 29 للعظمى و 11 للصغرى ، والمنيا 29 للعظمى و 11 للصغرى، وسفاجا 29 للعظمى و 15 الصغرى، وادي النطرون 28 العظمى و14 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في محافظة رفح 28 العظمى 14 والصغرى، وشلاتين 30 للعظمى و 15 صغرى، و في بنها 29 العظمى 15 والصغرى، و قنا 30 العظمى 13 والصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على المحافظات والمدن: