تلال للإسكان تشترى حصة فى الإسلامية للتنمية العمرانية

رجب عزالدينأعلنت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، عن شراء شركة تلال للإسكان والتعمير، 550 ألف سهم بقيمة 4.4 مليون جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: "بذلك تصبح نسبة مساهمة شركة التلال بعد التنفيذ 9.77% من أسهم الشركة مقارنة بصفر قبل العملية".وبلغ متوسط س

رجب عزالدين

أعلنت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، عن شراء شركة تلال للإسكان والتعمير، 550 ألف سهم بقيمة 4.4 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: “بذلك تصبح نسبة مساهمة شركة التلال بعد التنفيذ 9.77% من أسهم الشركة مقارنة بصفر قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8 جنيهات، وتم التنفيذ بواسطة شركة سيجما لتداول الأوراق المالية، والإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.19 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 1.66 مليون جنيه فى 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 22.5 مليون جنيه، موزعاً على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للواحد.