اتصالات وتكنولوجيا

«تك مي» للإلكترونيات تسعى لافتتاح 40 فرعا بحلول الربع الأول من 2022

بدأت نشاطها محليا منذ 3 أشهر
المال - خاص 7:25 م, الجمعة, 9 يوليو 21 7:25 م, الجمعة, 9 يوليو 21

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احتفلت شركة “TechMe تك مي” بافتتاح فرعها العاشر فى شارع النزهة ميدان الساعة بمدينة نصر لبيع أجهزة الهواتف المحمولة والحواسب الآلية والإكسسوارات الإلكترونية والأجهزة المنزلية الصغيرة بالإضافة إلى الكتب وإكسسوراتها.

ولدى شركة TechMe تسعة فروع حتى الآن في الزمالك، الهرم، فيصل، حلوان، شبرا، البستان وغمرة بالإضافة إلى فروع خارج القاهرة في الزقازيق وسموحة.

وقال أحمد كرم رئيس مجلس إدارة شركة تك مي، إن الشركة تستهدف افتتاح 40 فرع بحلول الربع الأول من العام القادم للوصول إلى جميع العملاء بشكل أكثر فاعلية ليتم تغطية المناطق الأساسية داخل القاهرة الكبرى والاسكندرية والوجه البحرى والقبلى ومدن القناة.

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وأضاف كرم أن فروع “تك مي” تقدم عدة خدمات لعملائها منها خدمات التقسيط من خلال أنظمة متعددة لتناسب جميع العملاء، التأمين ضد الحوادث والغمر والكسر، بالإضافة إلى استبدال الأجهزه القديمة بأخرى جديدة، وذلك تيسيرًا على العملاء للحصول على المنتجات بشكل أكثر سهولة وبمختلف الخدمات المقدمة.

وقال محمد وفائى الرئيس التنفيذى لشركة تك مي، أن الشركة تركز على ثلاثة أبعاد رئيسية للتواصل مع العملاء وتقديم خدماتها، أهمها تقديم خدمات بيعية مميزة للعملاء من خلال (B2C-Retail shops) في مواقع مميزة في أنحاء الجمهورية.

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بالإضافة إلى مبيعات الشركات (Tech me Business-B2B) لتقديم المنتجات والخدمات لكافة الشركات والقطاعات وتفعيل خدمات ما بعد البيع لها، إلى جانب المبيعات “الأون لاين” من خلال منصتها الإلكترونية التي سيتم افتتاحها خلال الفترة القادمة، إلى جانب تطبيقات الهاتف المحمول لنظامي تشغيل الأندرويد وIOS.

تعد شركة تك مى واحدة من مجموعة شركات كابيتال أجرو للاستيراد والتصدير والتى تعمل في السوق المصرى منذ عام 2013 فى مجال استيراد وتصدير الأغذية والمشروبات، الحاصلات الزراعية، الخدمات اللوجستية وإدارة الثلاجات والحاصلة على شهادة ISO 9001/22000.

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