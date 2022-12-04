«تك ماهيندرا» الهندية تفتتح مركز كول سنتر فى القرية الذكية

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «تك ماهيندرا» الهندية (Tech Mahindra) للاستشارات وخدمات التحول الرقمى افتتحت مركز كول سنتر لها فى السوق المصرية لخدمة عملائها العالميين والمحليين بعد توقيع بروتوكول تعاون منذ أيام مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» التابعة لوزارة الاتصالات.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الأربعاء الماضى توقيع عدد من التعاقدات الجديدة بين «إيتيدا» و29 شركة عالمية بواقع 21 كيانا تتوسع فى نشاط خدمات التعهيد و8 أخرى تفتتح مقرات لها فى مصر، ومن المقرر أن تضيف هذه الاتفاقات نحو مليار دولار عائدات صادرات سنوية بحلول عام 2025.

وقالت مصادر فى قطاع الاتصالات إن الشركة الهندية تهدف إلى توظيف أكثر من ألف موظف خلال ثلاث سنوات، موضحة أن «تك ماهيندر» بدأت فى مزاولة نشاطها رسميا من خلال فرع لها فى القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر عبر تشغيل 500 مقعد كمرحلة أولى ترتفع تدريجيا مع التوسع فى استقطاب عملاء جدد .

وبحسب وزير الاتصالات – فى تصريحات صحفية – تسعى الوزارة من خلال الاتفاقات الجديدة إلى توفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة لخدمة الأسواق العالمية من خلال 35 مركزا لتصدير الخدمات، معتبرا أن مصر تُعد من الدول المنافسة بقوة فى صناعة الخدمات العابرة للحدود والمعروفة باسم «Offshoring Industry» وذلك فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات تصميم الإلكترونيات، والبرمجيات المُدمجة، والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات، مثل: نظم الأعمال، والأعمال التجارية، وخدمات مراكز الاتصال الدولية، والخدمات المُشتركة.

يذكر أن «تك ماهيندرا» هى شركة هندية متعددة الجنسيات وافتتحت مركزا للابتكار والتطوير التكنولوجى خلال يونيو الماضى فى سلطنة عمان ، ولديها عملاء من قطاعات البترول والغاز والاتصالات والمرافق عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الضخمة وتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات «5G».