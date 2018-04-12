تك تيوب تنفذ نظاماً إلكترونياً لصالح إمكس للوساطة

الشاذلى جمعة تعاقدت شركة شركة «تك تيوب»للبرمجيات، مع شركة «إمكس لوساطة التأمين» لتنفيذ النظام التكنولوجى للأخيرة. وكشف محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة «تك تيوبس عن أن البرنامج يقوم بتسجيل جميع حركات الإصدار من وثائق التأمين أو ملاحق، والتأثير المالى الناتج…

الشاذلى جمعة

تعاقدت شركة شركة «تك تيوب»للبرمجيات، مع شركة «إمكس لوساطة التأمين» لتنفيذ النظام التكنولوجى للأخيرة.

وكشف محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة «تك تيوبس عن أن البرنامج يقوم بتسجيل جميع حركات الإصدار من وثائق التأمين أو ملاحق، والتأثير المالى الناتج عن تلك الحركات، ومتابعة حركة التحصيل والسداد للوثائق.

وأضاف أن البرنامج الإلكترونى يوفر إمكانية استخراج التقارير الدورية، والتقارير الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، كما يقوم البرنامج بتسجيل التعويضات، مع تسجيل حالتها إن كانت تحت التسوية أو مسددة، بجانب استخراج تقارير معدلات الخسائر على جميع المستويات.

وأوضح أنه تم الانتهاء من الجزء الخاص بالإصدار، وتسجيل الوثائق والملاحق منذ بداية العام الجارى، وحتى الآن، فيما تتم تجربة باقى الأجزاء الخاصة بالنظام حاليا، مشيرا إلى أن النظام يساعد شركة الوساطة فى تسجيل وثائق التأمين التى تجلبها لصالح شركات التأمين، بجانب حساب العمولات التى تحصل عليها من شركات التأمين، ويتم توريد القسط الخاص بها لشركة التأمين.

ولفت إلى أن شركته صممت النظام الإلكترونى، لإصدار وثيقة التأمين الإجبارى للمسئولية المدنية عن حوادث المركبات «الإجبارى» لصالح شركة «مصر للتأمين التكافلى» فيما تنتظر موافقة “الرقابة المالية” لكى تبدأ الشركة عملية الإصدار الإلكترونى.

وأشار إلى أن شركته تعاقدت كذلك مؤخرا، مع الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة لتصميم نظام إلكترونى للقضايا وطلبات التسوية الودية، وسداد التعويضات الناشئة عنها، ويضمن هذا النظام عدم حدوث تلاعب أو تكرار فى سداد الطلبات الودية والقضايا.

وأضاف أن أهداف التعاقد تتمثل فى إنشاء بيئة تكنولوجية وميكنة جميع العمليات اليدوية التى تتم فى الصندوق، بالاتفاق مع «تك تيوب» لتنفيذ نظام طلبات التسوية الودية والقضايا وسدادها، بهدف التأكد من سلامة عملية صرف التعويضات المستحقة للعملاء دون تحايل أو تكرار، بما يساهم فى تقليل حجم التعويضات، والتى يتم تمويلها من الشركات العاملة فى نشاط التأمين الإجبارى، على السيارات وتدفع %3 من إجمالى الأقساط التى تحصل عليها.