«تكني» تكشف عن تفاصيل النسخة الثامنة من «تكني ساميت»

أعلنت قمة “تكني” للتكنولوجيا وريادة الأعمال القمة الأكبر في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول حوض المتوسط، عن تفاصيل القمة التي تنطلق يوم الخامس من نوفمير القادم، تزامنًا مع احتفالات مصر والعالم بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والتي تستمر لمدة 4 أيام في الفترة من 5-8 نوفمبر بمكتبة الإسكندرية.

عقدت القمة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الشعبة العـامة للاقتصـاد الرقمـي والتكنولوجيـا، و(الراعي الأستراتيجي) “جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر”، و(الراعي البلاتيني) الهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، و”روش مصر”، و”تراينجلز، و “نوفارتس مصر”، و” إيفا باي”، و”ادفينتشرز”، إضافة إلى الراعي الذهبي: “جيديا”، و”GIZ International”, “Hivos, “Mediterranean Angel Investors”، والراعي الفضي: “تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية”، و”جيميني ميديا” و”سلاح التلميذ”،”غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” وشريك الآثاث: “موبيكا”، والمنظم الرئيسي شركة “ماركيد”.

سفير السويد: نعمل مع مصر في عدد من المجالات

وأكد سفير دولة السويد لدى مصر؛ هوكان ايمسبورد- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس؛ بمقر السفارة بالقاهرة- أن دولة السويد حريصة للعام السادس على التوالي على رعاية قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال التي تنطلق بعد أسبوعين من الآن بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار الشراكة المستمرة والقوية والمتنامية بين السفارة.

و تكنسب قمة تيكني اهمية كبيرة لصناع التكنولوجيا ورواد الأعمال، حيث تجمع أكثر من 30 ألف مشارك ،مؤكدًا أن دولة السويد تواصل العمل مع مصر في العديد من المجالات، لا سيما في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، حيث تفخر السويد بأن تكون شريكًا نشطًا في العمل مع مصر لتحقيق رؤيتها لعام 2030.

وأضاف أن ،”السويد” ترعى النسخة السادسة من المسابقة الترويجية الكبرى لأفضل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، والتي تعقد فعالياتها خلال قمة تيكنى لدعم رواد الأعمال المصريين، موضحًا أن مسابقة هذا العام تركز على الاستدامة البيئية، تماشيا مع موضوع العام حيث ستتجه أنظار العالم كله إلى مصر خلال نفس الشهر – نوفمبر- لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية “COP27” الذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ.

و اشار إلى أن ،السويد ستشارك بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين في إطار اهتمامها بهذه القضية العالمية ذات الأهمية الكبرى.

الرئيس التنفيذي لقمة تكني: القمة هذا العام تسعى إلى تعزيز توجه الحكومة المصرية نحو ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي

من جانبه، أوضح المهندس محمد الدلال الرئيس التنفيذي لقمة تكني، أن القمة هذا العام تسعى إلى تعزيز ودعم توجه الحكومة المصرية نحو ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمساهمة في نجاح الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات ودمجها في جميع القطاعات للنهوض بها، تحقيقًا لرؤية مصر 2030، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف “الدلال” أن، القمة تشهد حضورًا محليًا ودوليًا رفيعًا كونها حدث دولي هام يركز على تفعيل دور التكنولوجيا في صناعات متعددة وتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال على وجه الخصوص، ودعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وتبادل الخبرات مع أقرانهم في المنطقة العربية والشرق الأوسط ومنطقة دول حوض البحر المتوسط من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها في كل صناعة من الصناعات.

و اشار إلى أن مشاركة عدد كبير من المستثمرين على رأسهم المستثمر الأمريكي العالمي ديفيد روز، يحقق هدف تكني الرامي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة فرص الشركات الناشئة في الحصول على تمويل يدفعها للمزيد من التوسع والنمو، مشيدًا باستمرار تصدر مصر لقائمة جذب التمويل والاستثمارات في الشركات الناشئة إقليميًا.

و تابع أن قمة تكني هذا العام ستناقش عددًا من المحاور المهمة من بينها: الاستثمار في الشركات الناشئة، وتكنولوجيا الصحة، و التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الهندسة المعمارية والتصميم، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية ، وتكنولوجيا التعليم؛ وتكنولوجيا الألعاب الإلكترونية، وتكنولوجيا التسويق والإعلام، ومجال تكنولوجيا ريادة الأعمال، سيتحدث من خلالها عدد كبير من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين ومشاهير رواد الأعمال.

وكشف “الدلال” أن النسخة الثامنة سيشارك بها نحو 30 ألف مشارك، و 350 متحدثًا، وألف شركة ناشئة، و 200 مستثمر، إضافة إلى تنظيم 9 مسابقات للشركات الناشئة المتميزة في مجال التكنولوجيا في مجالات مختلفة، مع تقديم العديد من الجوائز المالية، وفرص الاحتضان، والاستشارات وغيرها.

يذكر أن النسخة السابعة من قمة تكني قد شهدت مشاركة نحو 21 ألف مشارك من خلال الحضور الفعلي والأون لاين، إضافة إلى 250 متحدثًا و180 مستثمرًا و600 شركة ناشئة من 70 دولة يمثلون اللاعبين الرئيسين في صناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال.