تكنو مترو اليابانية تشرف على صيانة 39 قطارًا بالخط الثانى

❏ مسئول حكومى: طرح 47 محلا تجاريا فى محطات «حلوان- المرج» و«شبرا الخيمة- المنيب»مدحت إسماعيلقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بوزارة النقل، أن شركته تلقت عرضًا من شركة تكنو مترو اليابانية، للإشراف والمشاركة فى تنفيذ الصيانة «الخفيفة» لـ

❏ مسئول حكومى: طرح 47 محلا تجاريا فى محطات «حلوان- المرج» و«شبرا الخيمة- المنيب»

مدحت إسماعيل

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بوزارة النقل، أن شركته تلقت عرضًا من شركة تكنو مترو اليابانية، للإشراف والمشاركة فى تنفيذ الصيانة «الخفيفة» لـ39 قطارًا فى الخط الثانى، إلى جانب الأشراف على صيانة وتطوير ورش مرفق المترو، لافتًا إلى أن العرض مجانى من الجانب اليابانى.

وأضاف لـ«المال»، أن «تكنو مترو اليابانية» تقدمت بالعرض بناء على طلب من شركة ميتسوبيشى اليابانية، باعتبارها الشركة الموردة لقطارات الخط الثانى، ولديها رغبة فى الحفاظ على القطارات، مضيفا الإشراف سيكون مدته 12 شهرا.

وأوضح أن هدف الاستعانة وقبول عرض الشركة نقل الخبرات اليابانية المتطورة فى أعمال صيانة الورش والقطارات، فضلاً عن فتح أوجه تعاون جديدة مع الشركة، مضيفا شركة المترو لديها خطة لصيانة قطارات خطى المترو الأول والثانى، لكن عجز الاعتمادات المالية يعوق تنفيذها فى الوقت الحالى.

ولفت إلى أن شركة المترو تراجعت خلال الفترة الماضية عن استكمال مناقصة تنفيذ أعمال الصيانة الكاملة لقطارات الخط الثانى نتيجة عدم القدرة على تدبير مبلغ بقيمة 900 مليون جنيه تكلفة تنفيذ الصيانة.

وتستهدف وزارة النقل قبل نهاية العام تدبير 367 مليون دولار، عبر قرض ميسر من بنوك الاتحاد الأوروبى موزعة بواقع 360 مليون دولار لتطوير الخط الأول للمترو «حلوان المرج»، ومقرر بدء طرح مناقصات التطوير لعام المقبل، وخطة التطوير سيتم تنفيذها على مراحل، وسيتم البدء بقطاع البنية الأساسية للمرفق، ممثلة فى القطبان، ونظم الإشارات والتحكم والاتصالات والكهرباء.

يذكر أن خطة تطوير الخط الأول تشمل على مشروع ازدواج المرج- المرج الجديدة بتكلفة 448 مليون جنيه، وإنشاء ورشة كوتسيكا للوحدات المتحركة بتكلفة 934 مليون جنيه، وأعمال استشارية لتطوير منظومة القوى الكهربية للخط الأول بتكلفة 3.202 مليون جنيه، وتجديد وإعادة تأهيل 23 قطارا بتكلفة 12285 مليون جنيه، وتطوير نظم الإشارات بتكلفة 1872 مليون جنيه وتطوير نظم التحكم المركزى بتكلفة 282.75 مليون جنيه، وتطوير أنظمة الاتصالات بتكلفة 1647.75 مليون جنيه وجديد أعمال السكة بتكلفة 624 مليون جنيه، وتجديد بعض الأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة1521 مليون جنيه.

فى سياق متصل، قال مصدر شركة مترو الأنفاق، إن شركته طرحت ما يقرب من 47 محل تجارى فى محطات الخطى الأول «حلوان / المرج»، والثانى «شبرا الخيمة / المنيب»، وبصدد ترسية تلك الأكشاك خلال فترة بسيطة، رافضًا الكشف عن قيمة العائد المالى لها.

وحققت شركة المترو خلال العام الماضى جملة إيرادات بقيمة 67 مليونًا من الأنشطة التجارية بالمحطات ممثلة فى «المحال».