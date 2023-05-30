«تكنو فارما»: مبادرة «مسار حياة» لمدة عامين بتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان

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أحمد إسماعيل مدير عام «تكنو فارما» إحدي شركات «فاركو» إنه من المقرر أن تستمر مبادرة «مسار حياة» لمدة عامين قابلين للتجديد؛ لتحقيق أهداف الدولة في السيطرة على الزيادة السكانية.

وأشار «إسماعيل» إلى أن شركته تمتلك خط إنتاج لوسائل منع الحمل، وخط إنتاج ثاني لمنتجات الإخصاب، وخط إنتاج مكملات غذائية خاصة بصحة المرأة قبل وأثناء وبعد الحمل.

جاء ذلك خلال إطلاق شركة «فاركو» مبادرة «مسار حياة» بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان، وبالتعاون مع وزارة الصحة المصرية.

وأضاف «إسماعيل» في تصريحات خاصة لـ «المال» أن تكنو فارما تنتج حقن خاصة بالأنيميا التي تحدث للسيدات في فترات الحمل.

وأكد أن توفير وسائل تحديد النسل جزء من المسؤولية المجتعمية لمجموعة شركات «فاركو» مشددًا على ضرورة التكامل مع رؤية الدولة في تنظيم الزيادة السكانية، والوصول لكافة السيدات بكل المحافظات لتقديم المشورة الطبية وتحديد الوسيلة الأنسب لكل سيدة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

ولفت إلى أن دور الشركة في الاتفاقية يقتصر على الوعي، إذ توفر كافة المعلومات التي تمكن السيدات من اختيار وسيلة تنظيم النسل الأنسب.

وأشار إلى تدريب مقدمي الخدمات الطبية، على وسائل منع الحمل المختلفة في المناطق النائية، منوهًا أن المبادرة بتمويل الأمم المتحدة.

يذكر أن شركة «فاركو» للأدوية سجلت مبيعات بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 5.5 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 32.7%. في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.