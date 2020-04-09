تكنوموبايل ..مراكز صيانة كارل كير تقدم خدمة الشحن والتوصيل للعملاء بسبب كورونا..صور

أعلنت شركة “تكنوموبايل” الصينية للهواتف والتابعة لمجموعة “ترانشن هولدنج” عن اتخاذ وتفعيل مجموعة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الموظفين والعملاء ضد فيروس كورونا COVID-19.



أكد كالوس ديفيد مدير العلامة التجارية “تكنوموبايل”مصر أن مراكز خدمة العملاء ” Carlcare” مازالت تعمل بكامل قوتها الاستيعابية ونقدم الدعم الدائم لعملائنا مع الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية لمنع العدوى ويتم تزويد موظفى “تكنوموبايل” بشكل دائم بكافة المنتجات الصحية ونحرص دائما على تعقيم ونظافة .

وأوضح في بيان صحفي اليوم ان “تكنوموبايل” قامت بالتنبية على موظفيها ممن يتعاملون مباشرة مع العملاء بالحفاظ على مسافة آمنة اثناء تعاملهم اليومى مع العملاء .

وأضاف تقدم مراكز خدمة “Carlcare” الان خدمة الشحن والتوصيل لمن لا يستطيع زيارة مراكز الصيانة ونلتزم بالعمل من اجل تقديم الخدمة فى الوقت المناسب للعملاء وذلك حرصا منا على سلامة العملاء خلال أزمة COVID-19.



وتمتلك “تكنوموبايل “10 مراكز خدمة عملاء و11 نقطةخدمة معتمدة و112 نقطة تجميع بالإضافة الى 168 موظف وتبدأ ساعات العمل من العاشرة صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا من الاحد الى الخميس.