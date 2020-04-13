«تكنوموبايل» تستهدف 5% من مبيعات المحمول نهاية العام

تستهدف شركة تكنوموبايل الصينية التابعة لمجموعة “ترانشن هولدنج” للهواتف المحمولة، الاستحواذ على %5 من مبيعات سوق الهواتف المحلية نهاية العام الحالى.

قال كالوس ديفيد، مدير العلامة التجارية بالشركة فى مصر، إن تكنوموبايل لا زال لديها ثقة كبيرة فى إمكانات السوق المصرية رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا على حجم المبيعات والأعمال، وعلى القوى الشرائية للمستهلكين، موضحا أن الشركة تغطى جميع الشرائح بأسعار تبدأ بأقل من 2000 جنيه فما فوق.

توقع ديفيد فى تصريح لـ«المال» تعافى السوق سريعًا لا سيما مع طرح تكنوموبايل أجهزة بأسعار تنافسية للمستهلكين الذين يوجهون نفقاتهم حاليا لشراء متطلباتهم اليومية، وتقليص أى نفقات أخرى، مبينا أن استراتيجية الشركة تعتمد على التواصل المستمر مع العملاء ومعرفة ردود أفعالهم بشأن منتجاتها من أجل التطوير بما يتناسب مع أذواق الجمهور المستهدف، وزيادة حجم مبيعاتها على منصات التجارة الإلكترونية وبالأخص فى الشريحة السعرية المتوسطة .

كشف عن اعتزام تكنوموبايل إطلاق مجموعة جديدة من أجهزة الهواتف الذكية لفئتى «CAMON & SPARK» التى تتميز بتكنولوجيا التصوير فائقة الوضوح خلال شهور، لافتا إلى أن الشركة مستمرة فى استيراد شحنات هواتفها عبر وكيلها الحصرى مجموعة «الصافى» للاستيراد والتصدير، وتنتظر وصول شحنة جديدة من مدينة هونج كونج للقاهرة قريبا .

ذكر أن الشركة تقدم خدمات ما بعد البيع من خلال مراكز كارل كير المنتشرة على مستوى الجمهورية، التى تعمل بكامل طاقتها رغم الأزمة الراهنة وتقدم خدمة البريد السريع لمن لا يستطيع زيارة مراكز خدمة العملاء، مشيرا إلى أنه سيتم تغيير شاشات الهواتف المرتقب طرحها فورا حال تعرضت للكسر خلال فترة الضمان البالغة 100 يوم.

تمتلك «تكنوموبايل» 10 مراكز خدمة عملاء، و11 نقطة خدمة معتمدة، و112 نقطة تجميع ويعمل لديها 168 موظفًا.

أشار ديفيد إلى أن تكنوموبايل بدأت فى تطبيق سياسة داخلية لضمان سلامة وصحة جميع موظفيها من الإصابة بكورونا مثل قياس درجة الحرارة يوميا، مع السماح للموظفين بإمكانية العمل من المنزل لتقليل التعاملات واحتمالات الإصابة.

ألمح إلى أن الشركة جاءت بالمركز الرابع عالميا والأولى أفريقيا فى مبيعات الهواتف الذكية خلال العام الماضى طبقا لإحصاءات مؤسسة الأبحاث التسويقية «آى دى سى» وتسعى لأن تكون العلامة التجارية الأكثر شعبية فى سوق السمارت فون داخل الأسواق الناشئة فى أوروبا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا.