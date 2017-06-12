تكنوموبايل تستهدف 15% من سوق السمارت فون بنهاية العام‎

محمد إسماعيل: ندرس حوافز قانون الاستثمار لإنشاء مصنع بإحدى المناطق التكنولوجيةمحمود جمالتستهدف شركة تكنوموبايل الصينية، رفع حصتها إلى 15 % من مبيعات سوق الهواتف الذكية محليا بنهاية العام الحالى مقابل 8% بالوقت الراهن.وقال محمد إسماعيل، مدير قطاع تطوير الأعمال بمجموعة ترانشن العالمية ف

محمد إسماعيل: ندرس حوافز قانون الاستثمار لإنشاء مصنع بإحدى المناطق التكنولوجية

محمود جمال

تستهدف شركة تكنوموبايل الصينية، رفع حصتها إلى 15 % من مبيعات سوق الهواتف الذكية محليا بنهاية العام الحالى مقابل 8% بالوقت الراهن.

وقال محمد إسماعيل، مدير قطاع تطوير الأعمال بمجموعة ترانشن العالمية فى مصر وشمال أفريقيا، إن الشركة تدرس الحوافز المنصوص عليها ضمن بنود قانون الاستثمار الجديد للتواجد بإحدى المناطق التكنولوجية الجديدة لانتاج أجهزة السمارت فون والتابلت.

جاء ذلك على هامش حفل الإفطار السنوى لشهر رمضان الذى عقدته الشركة أمس الأحد.

وأوضح إسماعيل لـ ” المال ” أن انفينكيس تستحوذ حاليا على 11% من سوق السمارت فون، فيما تستحوذ itel على 4%.

وتضم ترانشن جروب 3 علامات تجارية هى: تكنوموبايل وانفينكيس وitel.

يذكر أن تكنو طرحت فى أبريل الماضى أحدث هواتفها الذكية بالسوق المصرية وهو (Camon CX) والذى يدعم خدمات الجيل الرابع من خلال شراكة حصرية مع أورنچ مصر للاتصالات، وجوميا لخدمات التسوق الإلكترونى.