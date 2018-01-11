تكنوليس للتأجير التمويلى تتصدر النشاط خلال نوفمبر

المال- خاص قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة تكنوليس للتأجير التمويلى تصدرت النشاط، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017، بعدما أبرمت 33 عقدًا بقيمة 3.1 مليار جنيه. وأشارت الهيئة، فى أحدث تقاريرها، إلى أن شركة كوربليس جاءت فى…

المال- خاص





قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة تكنوليس للتأجير التمويلى تصدرت النشاط، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017، بعدما أبرمت 33 عقدًا بقيمة 3.1 مليار جنيه.

وأشارت الهيئة، فى أحدث تقاريرها، إلى أن شركة كوربليس جاءت فى المركز الثانى بعد إبرام 146 عقدًا بنحو 2.8 مليار جنيه، فى حين جاءت جى بى فى المركز الثالث بعدد عقود 90 عقدًا بقيمة 2.7 مليار جنيه.

ولفتت إلى أن المجموعة المالية هيرمس جاءت فى المركز الرابع بـ130 عقدًا بقيمة 1.8 مليار جنيه، بينما حلّت العربى الأفريقي فى المركز الخامس بـ15 عقدًا بقيمة 1.8 مليار جنيه.

ونوهت بأن عدد الشركات المقيدة حتى نهاية نوفمبر 2017 بلغ 226 عقدًا، بينما تُقدر الشركات العاملة بـ27 شركة.

كانت شركات التأجير التمويلى قد أبرمت عقودًا بنحو 24.1 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2017، مقارنة بـ19.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.