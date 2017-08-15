تكنولوجيا جديدة لتقليل فاقد مياه الشرب بمدن القناة

نادية صابر: فى إطار تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة بهدف تقليل فاقد المياه وتطوير أساليب التحصيل وقراءة العدادات وفتح قنوات الاتصال بين المشتركين والعاملين بالقطاع التجارى. شهد المهندس محمود طه عبد اللطيف، رئيس محافظات القناة، لمياه الشرب والصرف الصحى، أسس تشغيل وتفعيل أحدث البرامج الـHand

نادية صابر:

فى إطار تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة بهدف تقليل فاقد المياه وتطوير أساليب التحصيل وقراءة العدادات وفتح قنوات الاتصال بين المشتركين والعاملين بالقطاع التجارى.



شهد المهندس محمود طه عبد اللطيف، رئيس محافظات القناة، لمياه الشرب والصرف الصحى، أسس تشغيل وتفعيل أحدث البرامج الـHand held فى منظومة إدارة القراء والمحصلين بالوحدات المحمولة لتجميع قاعدة بيانات تجارية للقراءات والمتحصلات.

ويهدف البرنامج فى المقام الأول عمل موازنات بين المنتج من المياه والمقابل المحصل منها وتقليل كميات الفاقد وسيسهم البرنامج فى اختصار الوقت والجهد والتعامل بأسلوب يضمن صحة البيانات ودقتها واكتشاف الوصلات الخلسة وسرعة التعامل معها والقضاء على الأساليب غير الشرعية التى يتبعها بعض المشتركين، وحضر عرض البرنامج المحاسب محمد أبو الفتوح رئيس القطاع المالى ومصطفى شبل القائم بأعمال إدارة تكنولوجيا المعلومات وفاطمة عادل مدير إدارة البرامج وممثلين عن القطاع التجارى.