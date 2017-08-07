تكنولوجيا المعلومات: مفاوضات لطرح باقات بـ 30 جنيهًا شهريًا

- توقعات بإطلاق سرعة 4 ميجا بنفس سعر الـ 1 ميجابايت محمود جمال تتبنى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات، مبادرة لطرح باقات إنترنت بسعات محدودة وأسعار مخفضة تبدأ من 30 جنيهًا شهرياً ومعفاة من ضريبة القيمة المضافة، لاسيما للمستخدمين الذين يقطنون المناطق الأكثر فق

– توقعات بإطلاق سرعة 4 ميجا بنفس سعر الـ 1 ميجابايت



محمود جمال

تتبنى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات، مبادرة لطرح باقات إنترنت بسعات محدودة وأسعار مخفضة تبدأ من 30 جنيهًا شهرياً ومعفاة من ضريبة القيمة المضافة، لاسيما للمستخدمين الذين يقطنون المناطق الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية والذين يمثلون الشريحة الأكبر من مستخدمى الإنترنت.

وقال أحمد عبد الله رئيس مجموعة عمل مقدمى خدمات الإنترنت بالغرفة، إن المجموعة تسعى للوصول إلى اتفاق مع مزودى خدمات الإنترنت بشأن تفعيل السعات الجديدة، مؤكدا أن فرض ضريبة قيمة مضافة 14% على خدمات الإنترنت خلال سبتمبر المقبل سيصب فى مصلحة العميل إذ ستقوم الشركة باستغلال الحصيلة الناتجة فى تطوير شبكة البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الخدمة.

جاء ذلك على هامش المائدة المستديرة التى عقدتها المجموعة اليوم للاعلان عن تفاصيل استراتيجيتها المستقبلة.

وأوضح عبد الله أن وجود مزودى خدمات الإنترنت كاعضاء فى المجموعة خطوة تستهدف تنظيم العلاقات التجارية بين الشركات والموزعين، مقدرا عدد الاعضاء الحاليين بنحو 20 موزعا ونخطط لضم 50

وعن إعلان وزير الاتصالات رفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت 4 ميجابايت بنهاية العام الحالى، توقع أن طرح سرعة الـ 4 ميجا بنفس سعر الـ 1 ميجابيت مثلما حدث سابقا عندما تم الغاء سرعة 512 ميجا واستبدالها بـ 1 ميجابايت بنفس السعر وهو 95 جنيهًا.

وكان المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات قد أعلن فى تصريحات سابقة عن سعى الوزارة إلى اتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات بشأن العمل على تحديث البنية والشبكة الأرضية لرفع الحد الأدنى من سرعات الإنترنت إلى 4 ميجابت/ث بنهاية العام بهدف تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية الموضوعة من جانب الاتحاد الدولى للاتصالات.

