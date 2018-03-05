تكنولوجيا المعلومات: عدد شركات التجارة الإلكترونيه لا يتناسب مع حجمها في مصر‎

المال- خاص أوضح محمد خليف عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات أن التطور يعتمد على وجود الاحتياج، مشيرا أن حجم استخدام المحمول على الانترنت حوالي 60% بما يمثل فرصة للشركات لتلبية الاحتياجات الهائلة للسوق بمجال التجاره الالكترونيه وأشار إلى أن…

المال- خاص

أوضح محمد خليف عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات أن التطور يعتمد على وجود الاحتياج، مشيرا أن حجم استخدام المحمول على الانترنت حوالي 60% بما يمثل فرصة للشركات لتلبية الاحتياجات الهائلة للسوق بمجال التجاره الالكترونيه

وأشار إلى أن دور الغرفة يتمثل في تدريب الشركات علي دمج شركات تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية وتدريبهم علي الاعمال وإدارتها .

وأكد على وجود التمويلات اللازمة لرواد الأعمال من قبل عدد كبير من الجهات مثل الوزارات المختلفة ومبادرة البنك المركزي بالإضافة إلى تمويلات الغرفة من خلال حضانة إبداع