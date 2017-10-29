تكنولوجيا المعلومات تعلن تفاصيل برنامجها التمويلي للشركات‎

المال – خاص: ألقت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT الضوء على حزمة تسهيلات ائتمانية متنوعة من شأنها دعم أعمال الشركات بشروط تفضيلية تتلاءم مع أعمال القطاع. جاء ذلك في ندوة عقدتها الغرفة بالاتحاد العام للصناعات بمشاركة البنك الأهلي المصري، وبحضور ممثلين عن

المال – خاص:

ألقت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT الضوء على حزمة تسهيلات ائتمانية متنوعة من شأنها دعم أعمال الشركات بشروط تفضيلية تتلاءم مع أعمال القطاع.

جاء ذلك في ندوة عقدتها الغرفة بالاتحاد العام للصناعات بمشاركة البنك الأهلي المصري، وبحضور ممثلين عن أكثر من 45 شركة من الأعضاء.

وتعد تلك الخطوة ضمن مجهودات الغرفة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” لإعداد مشروع متكامل لتأهيل الشركات للحصول على التمويل وتحقيق الاستفاده المنشودة من المبادرات التمويلية من مختلف الجهات المصرفية وغيرها من المؤسسات المعنية، وإتاحة سبل المشاركة الفعّالة في برامج التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مختلف مجالات ICT ودعم مختلف أنشطتها.

وصرح وليد جاد رئيس مجلس إدارة الغرفة قائلاً :”إننا نقدر التعاون البنّاء مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” ايتيدا” لما له من العديد من العوائد التنموية على تطوير الصناعة وتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية، ونستهدف من هذا البرنامج دعم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر تقييم نطاق أعمالها وتقديم الإستشارات اللازمة لتحسين نظام الأعمال، بالإضافة إلى تقديم حزمة شاملة من المساعدات التقنية والتي تتمثل في سبل إعداد دراسات الجدوى التي تتناسب مع معطيات المشروعات وأدوات قياس عائد الاستثمار”.

ويعزز البرنامج عددا من المفاهيم التنموية منها حوافز الاستثمار في التمويل، وآليات تطوير الأعمال التجارية، وأفضل الطرق لإتاحة المزيد من فرص العمل، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الإعداد الجيد لملف الإئتمان وخطط العمل وفقا لمتطلبات القطاع المصرفي، وهو ما سيدعم تحويل أصول التكنولوجيا غير الملموسة إلى قيمة مالية.

ومن المقرر أن يستفيد من البرنامج الشركات الصغيرة التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 10 و49 موظفا، بينما تحقق إيرادات سنوية ما بين مليون و10 ملايين جنيه، إضافة إلى الشركات المتوسطة التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 50 إلى 249 موظفا، ويقترب معدل إيراداتها السنوية من 10 ملايين جنيه إلى 80 مليونًا.