«تكنولوجيا المعلومات» تعلن أسماء عمومية الغرف الصناعية للدورة الإنتخابية 2021-2025

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم إعلان أسماء الجمعية العمومية للغرف الصناعية للدورة الإنتخابية 2021-2025 ، في إطار إجراءات إنهاء اللجنة التنظيمية لإنتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية للدورة الإنتخابية بإتحاد الصناعات المصرية.

وقد تضمنت إجراءات اللجنة الإدارية فحص أصول مستندات الأعضاء المسددين للإشتراكات حتى عام 2021 ، وإعلان بيان أسماء أعضاء الجمعية العمومية للغرفة وعددهم 327 منشأة من المستوفين والمتوفر فيهم الشروط مقسمين إلى 3 فروع أساسية هي منشأت كبيرة وعددهم 14 شركة ، منشات متوسطة وعددهم 22 شركة ، ومنشأت صغيرة ومتناهية الصغر وعددهم 291 شركة .

وطبقاّ لتعلميات اللجنة ، فإنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الجدول العام للجمعية العمومية للغرف والجداول الفرعية للمنشأت الكبيرة والمنشأت المتوسطة والمنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر بمقر الغرفة ، إعتباراّ من اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 ولمدة خمسة عشر يوماّ ، على أن تنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021 .

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تتيح للشركات الأعضاء حق الإعتراض خلال 6 أيام من تاريخ إنتهاء مدة العرض على ما تضمنته تلك الجداول بشأن إدراج أو عدم إدراج أي منشأة ، وذلك بشرط أن تكون الشركة المعترضة منتمية إلى ذات الفئة محل الإعتراض.