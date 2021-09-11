تكنولوجيا الحوسبة السحابية تقود مستقبل قطاع التأمين

قال مركز سوليرز للإستشارات التأمينية فى تقرير له السبت إن الحوسبة السحابية ستصبح تقنية شائعة في صناعة التأمين خلال العقد المقبل وفقًا لمسح أجرته .

وأوضح سوليرز للإستشارات التأمينية أن العمليات الربوتية “RPA” على أنها أكثر أهمية في السوق من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ، في حين أن تقنيات المعلومات والاتصالات وإنترنت الأشياء منخفضة نسبيًا.

وأظهر الاستطلاع أن أكثر من ثمانية من أكبر عشر شركات تأمين في الأسواق ستعتمد على أتمتة العمليات السحابية والروبوتية (RPA) بحلول عام 2031.

الذكاء الإصطناعى سيكون اقل اهمية من الحوسبة

أضاف أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي سيكونا مهمين أيضًا ، لكنهما يسجلان درجات أقل قليلاً من العمليات الربوتية في حين أن واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة تعتبر مهمة تقريبًا

وأكد التقرير النتيجة التي توصلت إليها الدراسة الاستقصائية التى أجراها Sollers Consulting للمديرين التنفيذيين والمتخصصين في صناعة التأمين أنه لا يُنظر إلى الإنترنت وتقنية المعلومات و blockchain على أنها قضايا رئيسية في صناعة التأمين.

وقال ميشال تروشيمتشوك ، الشريك الإداري والمؤسس المشارك لشركة سوليرز للإستشارات إن الرغبة في الابتكار منتشرة على نطاق واسع ، وسيؤثر الابتكار على الوظائف الحيوية.

أضاف ستشكل شركات التأمين المزيد من الشراكات لتحديث تقنية المعلومات الخاصة بهم وسوف يعتمدون بشكل كبير على الحلول السحابية

ورأى أن شركات التأمين تحرص بشدة على الإستثمار خاصة في ألمانيا ، بينما في بولندا تقل الرغبة في الإستثمار في الابتكارات بشكل كبير.

ولم يذكر أي من المشاركين في الاستطلاع أن شركتهم غير مستعدة للاستثمار في الابتكار وصرح 2.6٪ فقط من المستجيبين أنهم سيستثمرون بشكل طفيف فقط في الابتكار

السرعة والسعر المناسب أهم أعمال التأمين

وعلق مارسين بلوتا ، الشريك الإداري والمؤسس المشارك لشركة سولر للإستشارات لقد أُجبرت شركات التأمين على تطوير حلول لخدمة مواقع مقارنة الأسعار بسرعة كبيرة.

واعتبر أن السرعة والسعر أكثر أهمية في أعمال التأمين وهذا لا يزال يمثل تحديا لشركات التأمين.

“وأكد أن المتخصصون في صناعة التأمين يعرفون أن السحابة تضمن قدرًا أكبر من المرونة في الأعمال والفعالية التشغيلية وكلاهما يكتسب أهمية متزايدة في عصر النظم البيئية المتكاملة والذكية.

وتبذل البنوك وشركات التأمين جهودًا كبيرة لرقمنة مبيعات التأمين ومع ذلك ، لتحقيق النجاح في القيام بذلك ويحتاجون إلى تطبيق منصات تأمين مرنة تمكنهم من الاستجابة بسرعة للأسواق المتغيرة.

أظهر الاستطلاع أن شركات التأمين تولي اهتمامًا متزايدًا لأنظمتها الأساسية ، والتي تتخلف في كثير من الحالات عن التطورات التكنولوجية.

ولفت الإستطلاع إلى أن أنظمة التأمين الأساسية المطورة على المستوى الوطني تبدو أكثر أهمية من الأنظمة الأساسية التي تم تطويرها دوليًا.

زيادة بيانات التأمين بفضل الجيل الخامس

وتابع تروشيمتشوك لم تصل سرعة الرقمنة إلى حدودها بعد ، وهناك دلائل واضحة على ذلك

ولخص تقرير سوليرز بينما تتحدث صناعة التأمين كثيرًا عن نماذج الأعمال التي تعتمد على البيانات ، يتم استخدام قيمة البيانات فقط في المناطق المعزولة جدًا.

وأشار إلى أن سرعة الجيل الخامس 5G ستعمل على زيادة كمية البيانات المتاحة بالنسبة لشركات التأمين حيث يعد استخدامها تحديًا مثلما تم تغيير صناعات الطهو والسياحة والإعلام بشكل كبير عن طريق الإنترنت.

وأوضح أن المنتجات لم تتغير بشكل كبير لكن طريقة عرضها وبيعها مختلفة تمامًا وهذا ما سيحدث في صناعة التأمين بل إنها ستذهب إلى أبعد من ذلك .