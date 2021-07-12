«تكنولوجيا الأخشاب» توقع عقد محطة كهرباء مشروع البحيرة مع «صان مصر»

«بتروجت» قاربت على الانتهاء من الأعمال المدنية

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة تكنولوجيا الأخشاب وقعت مع «صان مصر» عقد مناقصة إنشاء محطة كهرباء لخدمة مشروعها بمحافظة البحيرة.

كانت «المال» انفردت بخبر فى أبريل الماضى عن قيام الشركة بطرح مناقصة لإنشاء محطة كهرباء بقدرة 26 ميجاوات لخدمة مشروعها لإنتاج الأخشاب بمحافظة البحيرة.

وسيتم تنفيذ المحطة الكهربائية الجديدة بنظام» BOO»، والذى ستقوم «صان مصر» من خلاله بتدشين المحطة وبيع الطاقة المنتجة منها لشركة تكنولوجيا الأخشاب مالكة موقع المشروع.

على صعيد آخر، كشف مسئول وثيق الصلة بالمشروع لجريدة «المال» أن شركة تكنولوجيا الأخشاب وقعت عقد القرض النهائى مع البنوك الممولة لمشروعها لإنتاج الأخشاب.

ويتضمن المشروع إنشاء مصنع «إم دى إف» بطاقة تصل إلى 205 آلاف متر مربع سنويا، بمدينة إدكو بالبحيرة، باستثمارات تقدر بنحو 217 مليون يورو، وهو الأول من نوعه لإنتاج الأخشاب باستخدام قش الأرز فى الشرق الأوسط بتكنولوجيا ألمانية.

وقال المسئول إنه جار إتمام بعض الإجراءات الأخيرة لبدء السحب من القرض بشكل رسمى.

وتتوزع الاستثمارات الإجمالية لمشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب بالبحيرة بين قرض تبلغ قيمته 150 مليون يورو يقود بنك القاهرة تحالفا مصرفيا مع بنكى «الأهلى» و«مصر» لتدبيره، والباقى سيتم تمويله ذاتيا عبر قطاع البترول، بمساهمة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والهيئة المصرية العامة للبترول و«سيدبك» و«بتروجت».

مسئول حكومى: البنوك وافقت على تفعيل السحب من القرض قبل توقيع التخصيص من المحافظة

وعن آخر تطورات توقيع عقد تخصيص أرض المشروع مع محافظة البحيرة ،أكد المسئول أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من عقد التخصيص، ولكن تم التوصل مع البنوك الممولة للمشروع على اتفاق يسمح للشركة بالسحب من القرض وتفعيله حتى يتم التخصيص بعقد المحافظة.

وأوضح أن البنوك الممولة راعت اتخاذ كافة الضمانات من الشركاء بالمشروع لبدء تفعيل السحب الرسمى من القرض قريبا.

على جانب آخر، قال المسئول إن شركة بتروجت قاربت على الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بموقع المشروع، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت نشاطا ومجهودات مكثفة منها لإنهاء تلك الأعمال فى وقت قياسى.

وعلى صعيد تطورات مناقصة قش الأرز ،التى طرحتها «تكنولوجيا الأخشاب» مؤخرا أشار المسئول إلى أنه جار حاليا دراسة ترسية المناقصة وهناك مساع كبيرة لإعلان الفائز خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن تعاقدات إنشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بالبحيرة وقعت بين «المصرية لتكنولوجيا الأخشاب»، و«بتروجت» المقاول العام للمشروع و«سيمبل كامب» خلال معرض «إيجبس 2020».