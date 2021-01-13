«تكنولوجيا الأخشاب» توقع النسخة النهائية لقرض مشروعها بالبحيرة

كشف مسئول حكومى رفيع المستوى فى قطاع البترول – فى تصريحات لجريدة «المال» – عن أن شركة تكنولوجيا الأخشاب وقعت على النسخة النهائية من اتفاق القرض الخاص بمشروعها فى محافظة البحيرة، بقيمة 152 مليون يورو.

وقال المسئول إنه عقب توقيع الشركة تم إرسال النسخة النهائية من اتفاق القرض إلى «كونسرتيوم» بنوك القاهرة ومصر والأهلى للتوقيع النهائى عليها.

ويقود بنك القاهرة تحالفًا مصرفيًا مع «الأهلى» و«مصر» لتدبير قرض بقيمة 152 مليون يورو، لصالح تنفيذ مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب لإنشاء مصنع لإنتاج الأخشاب «إم دى إف» بطاقة تصل إلى 205 آلاف متر مربع سنويًا، بمدينة إدكو بالبحيرة، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 217 مليون يورو، وهو أول مصنع يقوم على استخدام قش الأرز فى الشرق الأوسط بتكنولوجيا ألمانية.

وأكد المسئول أنه لم تحدث أى تعديلات على النسخة النهائية لاتفاق القرض، وبعد توقيع البنوك الثلاثة عليها سيتم إرسال النسخة النهائية بكامل التوقيعات إلى شركة تكنولوجيا الأخشاب.

وانفردت «المال» فى يوليو الماضى بخبر يكشف عن موافقة بنك القاهرة على تدبير قرض معبرى بقيمة 66 مليون يورو لصالح مشروع الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب، من القرض الأساسى الخاص به.

واستغلت الشركة القرض المعبرى فى فتح اعتماد لصالح «سيمبل كامب» الألمانية بنسبة %75 تقريبًا من قيمة تعاقدها لتوريد الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع، فضلًا عن تسديد نسبة من قيمة التعاقد مع شركة «بتروجت».

على صعيد آخر، رجح المسئول توقيع عقد تخصيص أرض المشروع مع محافظة البحيرة خلال شهر كحد أقصى.

ولفت إلى أن عدم توقيع عقد التخصيص حتى الآن يرجع إلى تنفيذ بعض الإجراءات والخطوات الطبيعية الخاصة بعملية ما قبل التوقيع .

يُذكر أن تعاقدات إنشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بالبحيرة تم توقيعها بين المصرية لتكنولوجيا الأخشاب، وبتروجت المقاول العام للمشروع، و«سيمبل كامب»، خلال معرض «إيجبس 2020» فبراير الماضى.