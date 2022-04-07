«تكنال الفرنسية» تستهدف 150 مليون جنيه حجم أعمال بمصر خلال 2022 - 2023

تخطط شركة تكنال الفرنسية المتخصصة فى قطاعات الألومنيوم للأبواب والنوافذ وواجهات المبانى، تحقيق مبيعات تصل إلى 150 مليون جنيه بمصر خلال عامى 2022 و2023.

كشف سام روبينسون، المدير العام للشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا بالشركة، أنها حققت مبيعات خلال 2021 بنحو مليونى يورو مايعادل نحو 38 مليون جنيه وتستهدف مضاعفة التعاقدات خلال العامين المقبليين.

وأضاف أن أسعار المنتجات ستشهد ارتفاعا فى مصر بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى %12 خلال الفترة المقبلة نتيجة عدد من العوامل، أبرزها ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى تحرك أسعار الخامات والمعادن عالميا بشكل عنيف نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسواق العالمية.

وتعد «تكنال» الفرنسية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة هايدرو العالمية المتخصصة الرائدة فى توفير قطاعات الألومنيوم للأبواب والنوافذ والحوائط الستائرية.

وأشار روبنسون إلى أن نسبة المكون المحلى فى المنتجات التى تصنعها الشركة وأبرزها الزجاج تصل إلى نحو %20، فيما تصل المكونات الأجنبية %80 يتم استيرادها وتصنيعها فى الخارج نظرا لعدم توافر جزء من المواد الخام فى مصر ولوجود مصانع للشركة فى الخارج.

وعن أبرز المشروعات التى شاركت «تكنال» فى تنفيذها، أوضح ان الشركة قامت بتوريد قطاعات الألومنيوم والواجهات لمشروعات القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وجامعة نيو جيزة، ومدينة العلمين الجديدة ومستشفى 500500 بالإضافة إلى مشاركتها فى البرج الأيقونى بالعاصمة.

وقال إن «تكنال» تقوم حاليا بالحصول على موافقات لفتح مكتب جديد لها بالقاهرة واعتماده كمكتب إقليمى لها بشمال أفريقيا للعمل مع المعماريين والاستشاريين بسبب النهضة العمرانية الكبيرة التى تنفذها مصر فى الوقت الحالى وعلى مدار السنوات الماضية.

وأضاف روبنسون أن الشركة تسعى الفترة المقبلة لاستخدام الزجاج فى التدفئة فى ظل الظروف المناخية التى تتعرض لها مصر من تغير مناخى وارتفاع درجات الحراراة وللاستفادة من الشمس ولتوفير الطاقة خلال الفترة المقبلة.

واكد أن الشركة مستعدة للعمل مع الحكومة المصرية ضمن مبادراتها فى التحول إلى الطاقة الخضراء والمدن الخضراء، خاصة فى شرم الشيخ، ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ Cop27 فى شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، مؤكدا أن مصر تمتلك كل المقومات لتمتلك مدنا خضراء وذكية.