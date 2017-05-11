تكليف محمد ونيس برئاسة الشركة القابضة للأدوية

المال - خاصقرر الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، تكليف محمد ونيس خليل، برئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية حتى انتهاء مدة المجلس الحالى فى فبراير 2018، وذلك بعد قبول استقالة الدكتور عادل عبد الحليم من رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.كان ا

المال – خاص

قرر الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، تكليف محمد ونيس خليل، برئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية حتى انتهاء مدة المجلس الحالى فى فبراير 2018، وذلك بعد قبول استقالة الدكتور عادل عبد الحليم من رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

كان الدكتور عادل عبد الحليم قد تقدم باستقالته الوزير صباح اليوم الثلاثاء لظروف خاصة، وقد توجه الوزير بالشكر للدكتور عادل عبد الحليم على ما قدمه من مجهودات خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق.

ومن المقرر عرض القرار على الجمعية العامة القادمة للشركة القابضة للنظر فى الموافقة عليه.

ووجه الشرقاوي، الرئيس الجديد للشركة القابضة، باستكمال أعمال الخطة الموضوعة لتطوير أداء الشركات التابعة سواء فى مجالات إنتاج الدواء وصناعة الكيماويات والعبوات والمستلزمات الطبية أو تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية، وتحقيق أفضل النتائج وزيادة حصة الشركات فى سوق الدواء، مع الحفاظ على دورها الاجتماعى من خلال توفير احتياجات المواطنين من الأدوية وخاصة الأساسية منها بأسعار مناسبة.

يشار إلى أن محمد ونيس خليل تدرج فى المناصب حتى درجة وكيل أول وزارة ورئيس المكتب الفنى بالجهاز المركزى للمحاسبات، وانضم لمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية كعضو غير متفرغ منذ 2013 وحتى الآن.

