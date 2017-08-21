تكليف محمد عمران قائما بأعمال رئيس الرقابة المالية

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتكليف الدكتور محمد عمران، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات المقررة بالدستور، بعد بدء دورة الانعقاد بمجلس النواب.

وأوضحت أن الهيئة العامة للرقابة المالية، ستعمل على وضع إستراتيجية متكاملة للأدوات المالية غير المصرفية، بما يعزز دور هذا القطاع فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير التمويل اللازم وضخ استثمارات جديدة، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادى ويساهم فى عملية الإصلاح الاقتصادى.

وأكدت أهمية استكمال الهيئة العمل عدد من القوانين التى تتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى، والعمل على تعزيز الشمول المالى، وتحديث القواعد المنظمة للتأمين، مع العمل على مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، فى ضوء الاهتمام بتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد عمران، تولى رئاسة مجلس إدارة البورصة لدورتين خلال الفترة من 21 سبتمبر 2011 وحتى 6 أغسطس 2017، وعمل نائبا لرئيس الشركة القابضة للتأمين لشئون العمليات منذ أكتوبر 2010 وحتى سبتمبر 2011، وأستاذا للتمويل بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وشغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية لمدة 4 سنوات، فى الفترة من 2006 وحتى 2010، وحصل على دكتوراه الفلسفة فى التمويل عام 1999 من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة، ثم عمل كأستاذ زائر بالعديد من الجامعات ومراكز البحوث، مثل جامعة بليموث بالمملكة المتحدة وجامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة والبنك الدولى، وجامعة لافيل بكندا وجامعة فازا بفنلندا.