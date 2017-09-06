تكليف محمد عبدالفتاح بتسيير أعمال العامة لاستصلاح الأراضي

رجب عزالدين أعلنت شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير عن تكليف المهندس محمد عبدالفتاح متولى بتيسير أعمال الشركة. ويشغل محمد عبدالفتاح حاليا رئيس قطاعات شرق الدلتا والوادى الجديد بالشركة العامة لاستصلاح الأراضى. وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "إن قرار تكليفه صدر من نائب وزير الزرا

رجب عزالدين

أعلنت شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير عن تكليف المهندس محمد عبدالفتاح متولى بتيسير أعمال الشركة.

ويشغل محمد عبدالفتاح حاليا رئيس قطاعات شرق الدلتا والوادى الجديد بالشركة العامة لاستصلاح الأراضى.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “إن قرار تكليفه صدر من نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضى، وذلك بمنحه كافة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك لحين عقد اجتماع جمعية عمومية للشركة”.

ويبلغ رأسمال الشركة 65.1 مليون جنيه، موزعا على 6.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.