تكليف ماريان عازر برئاسة اللجنة التنسيقية لاستراتيجية التكنولوجيا والابتكار بالرقابة المالية

أصدر الدكنور محمد عمران رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار بتشكيل اللجنة التنسيقية لاستراتيجية التكنولوجيا والابتكار برئاسة الدكتورة المهندسة ماريان أمير عازر عضو مجلس إدارة هيئة المالية، وذلك دعما لتحقيق استراتيجية الهيئة القادمة علي التوجه الخدمي والتحول الرقمي وفي ضوء الحاجة إلى آليات لإدارة ومتابعة تلك الاستراتيجية بهدف التطوير الهيكلي للهيئة والمتابعة والتنسيق بين مخرجاتها والتأكد من تحقيق أهدافها.

وتختص اللجنة بالمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من قبل الهيئة من خلال تحديد استراتيجية التكنولوجيا والابتكار بالهيئة والتصديق عبيها من قبل مجلس الإدارة ومتابعتة تنفيذها، بالإضافة إلى دعم الوحدات التنظيمية اللازمة لتنفيذ استراتيجية التكنولوجيا والابتكار والمتضمنة قطاع تكنولوجيا المعلومات واللجان اللازمة لحوكمة خدمات تكنولوجيا المعلومات وتذليل كافة العقبات التي تعوق أعمال اختصاصهم، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات التي تعوق أعمال الاستراتيجيات الخاصة بالتطوير المؤسسي للهيئة.

وتضم اللجنة كلا من: هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس اللجنة والقاضي المستشار خالد النشار كبير مستشاري الهيئة والمهندس طارق فتحي مستشار رئيس الهيئة لتكنولوجيا المعلومات ونائل عبد الوهاب مستشار رئيس الهيئة للرقابة التكنولوجية وأسماء محمود مستشار رئيس الهيئة للتحول الرقمي.

جدير بالذكر أن الدكتورة المهندسة ماريان أمير عازر تم تعيينها كعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبارا من مايو 2021.

وحصلت الدكتورة ماريان عازر على درجات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات ، وعضو معين في البرلمان المصري وعضو في لجان الاتصالات والشؤون الخارجية في البرلمان في الفصل التشريعي الأول 2016-2021. قبل التعيين في البرلمان ، شغلت منصب معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمبادرات الاستراتيجية 2015.. أستاذ مساعد ، ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات أستاذ مساعد ، جامعة النيل (NU). نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA) في مصر.

وتعد عازر صاحبة أكثر من 80 بحثا علميا في جميع أنحاء العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ولديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شغلت العديد من المناصب ، إما الأكاديمية أو الإدارية في العديد من الجامعات والمنظمات. على سبيل المثال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، المعهد القومي للاتصالات ، جامعة النيل ، جامعة القاهرة ، الجامعة الأمريكية في القاهرة ، الجامعة الفرنسية ، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. عضو في المجلس الاستشاري الدولي للتكنولوجيا الناشئة مؤسسة تدقيق ومراقبة نظم المعلومات2020 (ISACA). .عضو في المجلس الاستشاري العالمي لشركة فيسبوك لبرنامج Facebook Community Leadership لعام 2018-2019. عضو المجلس الاستشاري للمجلس الاعلي للتحول الرقمي بمصر 2018-2019، وعضو اللجنة الوطنية للحوكمة في اطار الالية الافريقية لمراجعة النظراء 2017-2019. عضو في البرلمان الدولي للتسامح والسلام (IPTP) ورئيس لجنة المرأة والشباب في البرلمان الدولي للتسامح والسلام. 2018-2021،و عضو في اتحاد الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط ​​(PA-UFM).2016-2021.

وحصلت ماريان عازر على جوائز وشهادات ومنح دراسية من مؤسسات دولية مختلفة ، ومنها وزارة الخارجية الأمريكية ، أكاديمية البحث العلمي ، شركة جوجل ، جامعة ميشيغان ديربورن ، المجلس الثقافي البريطاني.

وتم اختيارها في أغسطس 2019 من قبل وزارة الخارجية في سنغافورة للمشاركة في الدورة الثانية عشرة من برنامج القادة في الحوكمة في سنغافورة ، بحضور صناع القرار من جميع أنحاء العالم. .

وتم تكريمها في عام 2019 من قبل المنتدى الاقتصادي للمرأة باعتبارها “امرأة العقد في الأوساط الأكاديمية” بحضور قيادات وشخصيات بارزة من 120 دولة. تم منحها جائزة “بصمة قائدة” في عام 2019 من قبل مجلس التنمية العربي للمرأة والأعمال في بيروت. تم تكريمها في عام 2019 من قبل المؤتمر الأفريقي الثاني عشر لسيدات الأعمال. تم تكريمها في عام 2018 من قبل وزارة الثقافة من بين أفضل 10 شخصيات عامة على المستوى الوطني. تم تصنيفها ضمن أفضل 50 امرأة مؤثرة في عام 2017 ، كرمها رئيس مجلس النواب لاختيارها ضمن افضل 100 شخصية علي مستوي العالم في مجال هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمؤتمر جاب ساميت بالولايات المتحدة الامريكية.

كما تم تكريمها من قبل رئيس الأغلبية لنفس السبب. يونيو 2017 تم تكريمها من قبل منظمة الوحدة العربية الإفريقية لدورها في التعليم فبراير 2017. تم تكريمها في مارس 2016 بالعاصمة , واشنطن العاصمة لدورها في العمل العام والأوساط الأكاديمية العلمية.

وحصلت عازر في سبتمبر 2008 جائزة علي البحث العلمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اكاديمية البحث العلمي.

وتم تصنيفها بين أفضل 10 متحدثين في مصر في عام 2010 ، وتمت دعوتها كمتحدث رئيسي في العديد من الأحداث الدولية ومنها : الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ، جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA) ، البنك الدولي ، منظمة الروتاري الدولية.

وتعد ماريان عازر أول مصرية يتم اختيارها للتحدث في المؤتمر الدولي للروتاري بالمانيا بحضور 30 ألف شخص من مختلف انحاء العالم، منذ نشاة المؤتمر عام 1910.

وحصلت ماريان عازر على العديد من الشهادات من الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التنمية البشرية. في فبراير 2019 تم اختيارها من قبل السفارة الكندية بالقاهرة لتكون مضيف مشارك لبرنامج FemParl ، وهو برنامج للسيدات البرلمانيات من أجل بناء القدرات. يونيو 2017 حصلت علي زمالة من المنظمة العالمية لثورة التكنولوجيا الحيوية 2017 في واشنطن العاصمة.

وحصل الفريق البحثي للدكتور عازر على الجائزة الثانية عن المشروع المقدم من جانبهم. في يونيو 2013، كما حصلت علي مُنحة الزمالة للمرأة في إدارة الأعمال من قبل السفارة الأمريكية في مصر. في يناير 2011 منحة في الولايات المتحدة الامريكية من وزارة الخارجية الامريكية بعنوان “مسارات هندسية من التعليم إلى برنامج التوظيف”.

إلى جانب كونها عضو في منظمات دولية ووطنية في مجالات متنوعة مثل الاتصالات والسياسة والمرأة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاستثمار والحوكمة.

وتعد دكتورة ماريان عازر عضو مجلس إدارة المرصد الدولي للمرأة للسيدات الناطقات بالفرنسية، وعضو مؤسس لمجلس إدارة المنظمة العربية للسيدات في مجال الحوسبة (AWIC)،وهي تابعة لمؤسسة أنيتا بورج العالمية ، وعضو مجلس الثقافة و التنوير بجامعة القاهرة ، بالإضافة إلى كونها عضوة في اللجنة الثقافية للاتحاد البرلماني لدول حوض المتوسط وعضو لجان الاتصالات والعلاقات الخارجية والقيم في البرلمان المصري 2016-2021، بالاضافة إلى كونها عضوة بالعديد من المنظمات العلمية والمدنية الأخرى .

وتشمل مجالات خبرتها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وأمن الشبكات والمعلومات ، وخصوصية الحوسبة السحابية والأمن ، والتعليم الإلكتروني ، والتعليم الهندسي.

كما تمت دعوة الدكتور عازر كمتحدث وأحد أعضاء الفريق والمتحدث الرئيسي في عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية. وهي أيضًا مراجعة وعضو لجنة فنية في العديد من المؤتمرات الدولية والوطنية.

جدير بالذكر أن الدكتورة ماريان عازر احتلت المرتبة الأولى بين أفضل 10 متحدثين في مصر. حصلت الدكتور عازر على العديد من الشهادات في كل من الولايات المتحدة و سنغافورة ومصرفي بناء القدرات مثل: القيادة الهندسية والفنية ، تخصصات لبناء مؤسسات تعليمية عالية الأداء ، الإدارة الإستراتيجية ، آداب العمل ، مهارات القيادة ، فن التفويض الفعال ، العمل في فريق ، حل النزاعات ، الذكاء العاطفي في مكان العمل ، العلامات التجارية الشخصية ، تقنيات الذكاء العاطفي والنجاح في مكان العمل ، استراتيجيات التواصل ، وسائل التواصل الاجتماعي ، التدريب والتوجيه ، مهارات العمل والتوازن في الحياة وإدارة الإجهاد.