تكليف فايز الضباعني بتسييرأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا رقم ( 278 ) لسنة 2023 بتكليف الدكتور فايز الضباعني بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة المالية لحين شغل الوظيفة ، خلفا لمختار توفيق والذي بلغ سن المعاش بعد رحلة من العطاء والتفاني والاخلاص في العمل وخدمة بلده ومصلحته.

فايز الضباعني، الرئيس الجديد لمصلحة الضرائب

كما أصدر وزير المالية قرارًا رقم ( 279 ) لسنة 2023 بتكليف الدكتور السيد محمود محمد عبد الله صقر ، ورشا عبد العال حسن عبد الله راضي بتسيير أعمال وظيفتي نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوي الوظيفي الممتازة بوزارة المالية بالإضافة إلى عملهما لحين شغل هاتين الوظيفتين .

رشا عبدالعال

محمود صقر

كما أصدر وزير المالية القرارًا رقم ( 280 ) لسنة 2023 بتكليف خالد محمود محمد حسن بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية، بقطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بالمصلحة ، بالإضافة إلى عمله .

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور فايز الضباعني قد تدرج في العديد من الوظائف والمناصب القيادية بالمصلحة ، حيث كان مأمور فحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان من عام 1991 ، ثم مفتش بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي من عام 1996 ، ثم مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب من عام 2000 ، ثم مدير عام الإدارة العامة للدراسات الفنية بقطاع مكتب رئيس المصلحة اعتبارا من عام 2010 .

وتولى وظيفة مدير عام المكتب الفني لقطاع مكافحة التهرب الضريبي من عام 2013، ثم مشرفاً على قطاع مكافحة التهرب الضريبي من عام 2014 ، ثم رئيس الإدارة المركزية للتوثيق الإلكتروني وتشغيل النماذج الضريبية من 2019 .

كما تولى منصب رئيس مركز متوسطي الممولين خلال الفترة من 22/11/2020 حتى 17/5/2022 ، ثم رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية والمشرف على مأموريات ضرائب الشركات المساهمة و الاستثمار.