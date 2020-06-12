تكليف رؤساء القرى فى مرسى مطروح بتلبية احتياجات تجمعات الصحراء

ناقش رئيس مدينة مرسى مطروح الخطة الاستثمارية بالقرى لمشروعات الرصف والكهرباء التي سيتم تنفيذها طبقا للوائح والقوانين والخطط الموضوعة بالتوقيتات المتفق عليه لسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية .

عقد وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح اجتماعا مع رؤساء القري للوقوف علي المعوقات والمشاكل التي تواجه العمل وتقديم حلول فورية لكافة القضايا الهامة لسكان القري والتجمعات ، استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة سير العمل بالقري لضمان للوقوف علي الخدمات المقدمة لأهالينا بالتجمعات بالصحراء .

وأكد عبد الرازق لرؤساء القري علي العمل بروح الفريق الواحد للنهوض بمدينتنا مرسي مطروح لينعكس ذلك علي تقديم خدمة متكاملة للمواطن في القطاعات الخدمية التي تصب في مصلحة المواطنين .

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي حصر احتياجات القري ورفع تقارير دورية حول المعوقات والمشاكل التي تواجه سكان البادية بالنجوع لتقديم الحلول العاجلة .

مناقشة الخطة الاستثمارية بالقرى لمشروعات الرصف والكهرباء



ناقش رئيس مدينة مرسى مطروح الخطة الاستثمارية بالقرى لمشروعات الرصف والكهرباء التي سيتم تنفيذها طبقا للوائح والقوانين والخطط الموضوعة بالتوقيتات المتفق عليه لسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية .

وأوضح رئيس المدينة بان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أكد علي ضرورة اهمية التواجد بين الاهالي بالقري للتعرف علي القضايا التي تشغل المواطنين خاصة بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا .