تكليف داليا عبد الفتاح بالإشراف على إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا بتكليف الوزير المفوض/ داليا عبد الفتاح بديوان عام وزارة الخارجية، للإشراف العام على الادارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار لمدة عام، وذلك خلفا للمستشار عبد المحسن الشافعي الذي تولي مهام منصبه الجديد بالسفارة المصرية بتونس.

وتسلمت الوزير المفوض/ داليا عبد الفتاح مهام منصبها كمشرف عام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، فور عودتها من كندا، حيث كانت تشغل منصب قنصل مصر بمونتريال، وذلك بعد قرار وزير الخارجية بالموافقة على الندب.

يأتي القرار في إطار سياسة الوزارة بالاستعانة بالكوادر التخصصية ذات الخبرة، الأمر الذي يساهم في دفع حركة العمل بالوزارة على أكمل وجه.

وتدرجت داليا عبد الفتاح في العمل الدبلوماسي وتقلدت العديد من المناصب القيادية بوزارة الخارجية، منها منصب قنصل مصر في مدينة مونتريال بكندا، ونائب سفير مصر في اليونان، ونائب مدير ادارة التعاون الدولي ومسئول ملف التنمية المستدامة في شئون الأمم المتحدة بوزارة الخارجية ومدير قسم الزيارات بقطاع المراسم بوزارة الخارجية.