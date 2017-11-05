تكليف حسام السمرة بأعمال رئيس مجلس إدارة غاز مصر

أعلنت شركة “غاز مصر” عن تكليف المهندس حسام إبراهيم عبد السلام السمرة، للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضافت – فى بيان للبورصة المصرية الأحد – إن المهندس حسام ابراهيم، يشغل منصب مدير عام ندبا وقد تم تكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة، وكذلك ضمه لعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلا عن الشركة المصرية القابضة لغازات الطبيعية “إيجاس”.

وأحالت “غاز مصر” فى سبتمبر الماضى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محمد أحمد محمود إبراهيم، إلى التقاعد، لبلوغه السن القانونية.

وفى 11 ستمبر أصدر وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا بتعيين هشام رضوان رئيساً لشركة غاز مصر.

أنشئت شركة “غاز مصر” فى عام 1983، وتمتلك شركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 80 % من أسهمها وتعمل الشركة فى مجال تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي كمقاول عام، والقيام بجميع الأعمال المرتبطة بتلك الأنشطة، واستغلال إمكانيات وطاقات الشركة المتاحة في تقديم خدماتها للغير داخل قطاع البترول أو خارجه.

ويبلغ رأسمال الشركة حاليا 120 مليون جنيه، موزعا على 12 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

واعتمدت عمومية الشركة فى 20 أغسطس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 120 مليون جنيه إلى 240 مليونا تمول من رصيد الاحتياطى العام وفقا للمركز المالى فى 31 ديسمبر 2016 بواقع سهم مجانى لكل سهم أصلى.