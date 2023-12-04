تكليف حسام الجراحي رئيسًا تنفيذيًا للبورصة المصرية للسلع

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى تكليف حسام الجراحي بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة المصرية للسلع.

يذكر ان الجراحي شغل عدة مناصب منها العضو المنتدب لشركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية حتي نوفمبر 2023.

كما أنه شغل عده مناصب بالبورصة المصرية للاوراق المالية خلال فتره عمله منذ 2010 حتى ديسمبر 2022 في مختلف القطاعات منها قطاعات الرقابة على التداول و العضوية والمكتب الفني.

يتمتع حسام الجراحي بخبرة واسعة في مجال الاستثمار وأسواق المال تبلغ اكتر من 30 عاما حيث عمل لمدة 5 أعوام مدير عمليات البنك المصري الأمريكي، والذي انتقل بعدها للعمل في منصب عضو منتدب لفروع شركة دلتا رسملة للوساطة في الأوراق المالية