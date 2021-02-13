تكليف حاتم الصولي رئيساً لقطاع الجودة في «البريد»

أصدر الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قراراً بتكليف حاتم الصولي، رئيساً لقطاع الجودة بالهيئة القومية البريد.

ويتمتع الصولي بخبرة كبيرة في مجال العمل البريدي تقلد خلالها العديد من المناصب وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير أداء العمل بالبريد المصري حيث شارك في تطبيق معايير الجودة منذ عام ٢٠١٣ والذي أثمر عن رفع مؤشرات أداء البريد المصري الي مستويات عالمية تخطت 90 %.

وذلك بعد تطبيق العديد من اجراءات تحسين جودة عمليات التشغيل الداخلية وتطوير عمليات ومهلات النقل داخل البريد لتصبح خدمة البريد السريع من الإيداع إلى التسليم خلال ٢٤ ساعة في القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

ووضع الصولي أسس ومبادئ التحسين المستمر وربط تطوير الاعمال بنظم الجودة الشاملة ووضع معايير ومؤشرات الأداء للخدمات الحكومية “E Administration , E Post”

بالاضافة الي تطبيق معايير الجودة الدولية في مجال خدمات التجارة الالكترونية و كذلك تطبيق معايير الامن البريدي و أمن المنشأت بمركز البريد المصري في مطار القاهرة بالاضافة الي تنفيذ الربط و تبادل البيانات المسبقة مع شركات الطيران لاول مرة بالإضافة الى وضع معايير جودة قياسية للخدمات الحكومية و خدمات الشمول المالى.

جدير بالذكر ان حاتم الصولي حاصل علي بكالوريوس تجاره شعبة محاسبة من جامعه القاهره كما حصل على شهادة PMP و العديد من الدورات المتخصصه وورش العمل الدوليه وشغل حاتم الصولي رئيس مشروع تحسين نوعية الخدمات من الاتحاد البريدي العالمي و الذي أثمر عن إحداث طفرة ونقلة نوعية في جودة عمليات اسطول البريد المصري في النقل البريدي المحلي وميكنة خدمة البريد المسجل المحلي

كما يشغل حالياً رئيس فريق بناء القدرات في مجال الخدمات اللوجيستية وطرود التجارة الإلكترونية ضمن برنامج الاتحاد البريدي العالمي المنظمة التابعة للأمم المتحدة ORE، بالإضافة إلى أنه عضو فريق الخبراء الدوليين في مجال النقل والجمارك وتطوير الخدمات الإلكترونية وعضو اللجنة العليا التنسيقية بين IATA , UPU ورئيس فريق الاستراتيجية العربية بجامعة الدول العربية.

كما شارك الصولي ضمن فريق عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد الموقف التفاوضي للعديد من اتفاقيات تحرير التجارة الدولية والإقليمية مثل مقترحات التجارة الإلكترونية سواء كانت تابعة لمنظمة التجارة العالمية أو المنظمات الإقليمية مثل الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “AFCFTA” والاتفاقية العربية لتحرير التجارة ضمن أعمال جامعة الدول العربية بالإضافه إلى العديد من اللجان المعنية بالتجارة في الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية الأمر الذي ساهم في بناء خبرات كبيرة أسهمت في تحقيق نقله نوعية في خدمات البريد المصري.