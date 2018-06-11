تكليف تحالف استشارى بإعداد نموذج عمل لإدارة خدمات المتحف الكبير

أحمد عاشور ودعاء محمود: كلفت الحكومة تحالفاً استشارياً يضم كلاً من مكاتب «هيل» الأمريكى و«إيهاف» المصرى و«لورد» و«بى دبليو سى» الدوليين، بإعداد كراسة شروط طرح إدارة وتشغيل خدمات مشروع المتحف المصرى الكبير ونموذج العمل «بيزنس موديل» ا

أحمد عاشور ودعاء محمود:



كلفت الحكومة تحالفاً استشارياً يضم كلاً من مكاتب «هيل» الأمريكى و«إيهاف» المصرى و«لورد» و«بى دبليو سى» الدوليين، بإعداد كراسة شروط طرح إدارة وتشغيل خدمات مشروع المتحف المصرى الكبير ونموذج العمل «بيزنس موديل» المناسب له.



وأعلن د. خالد العنانى، وزير الآثار، على هامش المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والآثار أمس، لدعوة الشركات إلى التقدم لإدارة «خدمات» المتحف – أنه من المقرر الانتهاء من كراسة الشروط الجديدة بنهاية أغسطس المقبل.

وبدأت وزارتا الاستثمار والسياحة الترويح لمشروع خدمات المتحف الكبير، ونشر إعلانا عنه فى مجلة «الإيكونومست» البريطانية، و«جريدة الأهرام».

وقال «العنانى» إنه سيتم منح الشركات المحلية والعالمية 42 يوما لتأسيس تحالف مشترك فى مجالات الإدارة والنظافة والأمن والضيافة، للمنافسة على الخدمات التى سيتم طرحها للمشروع، مشيرا إلى أن «الآثار» اقترحت أن تتراوح مدة العقد مابين 7 و10 سنوات ولكنها قابلة للزيادة.

وأوضح أن المتحف يضم أيضا مجموعة من المحال التجارية و10 مطاعم بينها اثنان مطلان على أهرامات الجيزة، وقاعة للمؤتمرات تسع ألف شخص وصالة عرض سينمائى تسع 500 فرد، ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.

وأكد أن «الآثار» ستتولى بمفردها إدارة كل ما يتعلق بالقطع الآثرية من معامل ومراكز ترميم ومخازن للآثار وقاعات العرض المتحفى ومسئولية تأمينها.

وشدد على أن المتحف المصرى الكبير هو بمثابة هرم جديد فى منطقة آثار الجيزة، وأنه ليس فقط متحفا لعرض القطع الآثرية الخاصة بحضارة مصر القديمة، لكنه صرح ثقافى ومجتمعى، ويعد أكبر متاحف العالم، إذ تبلغ مساحته 500،000 متر مربع، يضم فيها آثار حضارة واحدة.

وأوضح أنه يحتوى على 100،000 قطعة آثرية (50،000معروض و50،000بالمخازن) تمثل حضارة مصر القديمة منذ ما قبل التاريخ، وحتى العصرين اليونانى والرومانى فى مساحة 92،000 متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء هندسيا من المرحلة الأولى للمشروع نهاية 2018 تمهيدا لافتتاحها خلال الربع الأول من 2019 لتعرض ولأول مرة أكثر من 5000 قطعة آثرية مجتمعة فى مكان واحد، من كنوز مقبرة الفرعون الذهبى «توت عنخ آمون»، وكذلك التمثال الضخم الشهير للملك رمسيس الثانى ببهو المدخل و87 تمثالا ملكيا وعناصر معمارية ضخمة على الدرج العظيم، ووصولًا إلى واجهة زجاجية مهيبة بارتفاع 28 مترا تطل على أهرامات الجيزة.

ويضم مجمع المتحف متحفا للطفل ومراكز للترميم وصيانة وتخزين الآثار مجهزة على مستوى رفيع من التقنية الحديثة، والبحث العلمى والتثقيف المتحفى، والمشروع مزود بأحدث وسائل العرض المتحفى والتأمين فى العالم.