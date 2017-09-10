تكليف الطب الشرعي بتشريح جثث إرهابيى أرض اللواء

نجوى عبد العزيز: أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتكليف مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثامين 10 إرهابيين يعتنقون أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي، قتلوا جراء تفجير وتبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، أثناء مداهمة أمنية لشقتين اتخذهما الإرهابيون مخبئاُ ل

نجوى عبد العزيز:



أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتكليف مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثامين 10 إرهابيين يعتنقون أفكار تنظيم “داعش” الإرهابي، قتلوا جراء تفجير وتبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، أثناء مداهمة أمنية لشقتين اتخذهما الإرهابيون مخبئاُ لهم بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.

كما قررت النيابة تكليف المعمل الجنائي والطب الشرعي، بإجراء تحاليل الحمض النووي والبصمة الوراثية (دي إن أيه) لتحديد هوية القتلى.

قام محققو النيابة بالتوجه إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة للاستماع إلى أقوال 5 من رجال الشرطة الذين أصيبوا جراء تبادل إطلاق النيران، وذلك للوقوف على تفاصيل الواقعة، وأسباب حدوث الإصابات.

وكلفت النيابة أيضا خبراء تحقيق الأدلة الجنائية، بفحص الأسلحة النارية والذخائر والمواد المفرقعة التي تم العثور عليها بالشقتين، وتحديد طبيعتها ومدى قابليتها للاستخدام، وفحص موقع الانفجار الذي وقع جراء قيام أحد العناصر الإرهابية بتفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته قبيل بدء المداهمة الأمنية.

وأمرت النيابة – خلال المعاينة – بالتحفظ على الأسلحة والذخائر والمواد المفرقعة التي عثر عليها بالمخبئين، وتكليف الجهات الفنية المختصة بفحصها وإيفاد النيابة بتقرير فني بشأنها.

كان فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، قد أجرى معاينة للشقتين اللتين تم اتخاذهما كمخبئين من قبل العناصر الإرهابية، حيث تبين وجود آثار لتبادل إطلاق النيران (فوارغ طلقات وأعيرة نارية)، وتفجير جراء عبوة ناسفة، وجثامين لعشرة قتلى من الإرهابيين، عثر على 8 منهم بشقة، و 2 آخرين بشقة أخرى.

