اقتصاد وأسواق

تكليف أحمد العطار بأعمال رئيس الحجر الزراعي

الصاوي أحمد أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، قرارًا وزاريًا، حمل رقم 1683 لسنة 2017، بتكليف الدكتور أحمد كمال عبدالصمد العطار، باحث أول بمعهد بحوث أمراض النباتات، بالقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إضافة إلى عمله.