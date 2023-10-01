«تكلفتها 2 تريليون جنيه».. «السيسي» يدعو لسن قانون يشجع على استغلال 2 مليون وحدة سكنية شاغرة

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لسن قانون يشجع على استغلال 2 مليون وحدة سكنية شاغرة، قائلًا: “الوحدات السكنية دي المتوسط بتاعهم تكلفته تريليون جنيه.. بنفقد ده.. طب ليه النقطة دي مش بيتم نقاشها بشكل كويس”.

وقال السيسي خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والانجاز المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة: “تعالوا نعمل نقاش لتغير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة .. يقولك لا دي مكتسبات .. الناس اللي عملت المكتسبات دي ماتوا الله يرحمهم واللي موجود دلوقتي أحفادهم”.

واضاف السيسي : إذا انت بتتكلم على كتلة سكانية القانون صدر فيها عام 1962 من الوقت ده اللي كانوا ساكنين ساعتها واستفادوا من العلاقة دي والتخفيض اللي تم .. هو مدى الحياة ؟ ولا الموضوع ينتهي بقى .. بشوف النقاش وبقرأه يقولك مكتسبات والناس غلابة .. يا راجل ده الناس ماتوا.

واستكمل قوله: طب حد يجيب اي مناقشة للموضوع ده في البرلمان أو على القنوات الحوارية .. اللي انت عملته ده شكل عقبة أمام ملاك 2 مليون وحدة سكنية .. حرام نفقد القيمة دي .. فيه كلام كتير من ده لو قعدنا نتكلم فيه كتير .. الكلام النظري فيها واللي شكله جميل كتير والدولة حاجة تانية .

واوضح السيسي أنه بالنسبة لمشروع ال 24 مدينة جديدة .. ماينفعش يتقدم طلب اسكان اجتماعي ونقدم للناس مش وعود .. لا .. نبني .. موضوع الوحدات الشاغرة الـ2 مليون وحدة .. ما لم يكون فيه قانون يخلي الناس تنسى ثقافة الخوف على الوحدة السكنية اللي ممكن تديها لحد هتفضل الفكرة دي غير قابلة للنجاح.. إذ تشكل ثقافة الخوف على الوحدة السكنية .. صاحب الوحدة يفضل أنه يقفلها أو يبيعها .. ما لم يكن فيه قانون قوي حاسم سريع للموضوع ده .