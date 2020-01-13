تكلفة فدان القصب تقفز 5 آلاف جنيه و«الزراعة» تتقدم بمذكرة بالأسباب لمجلس الوزراة

الوزارة لم تحدد أية قيمة للزيادة المفروض إقرارها، وأفسحت المجال للجنة بتقديرها فى حال البت فيها والموافقة عليها.

قدم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الأسبوع الماضى، مذكرة للجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، تتضمن دراسة عن تكاليف زراعة الفدان من محصول القصب، والتى قفزت إلى 27 ألف جنيه للفدان الموسم الجديد، مقابل 22 ألفًا العام الماضى، بسبب ارتفاع تكلفة التسميد والعمالة والجمع وغيرها، الأمر الذى يستوجب معه زيادة أسعار التوريد من المزراعين إلى الحكومة.

وكشفت مصادر لـ”المال” أن الوزارة لم تحدد أية قيمة للزيادة المفروض إقرارها، وأفسحت المجال للجنة بتقديرها فى حال البت فيها والموافقة عليها.

وأشارت المصادر إلى أن تكلفة إنتاج الفدان الواحد تصل إلى 27 ألف جنيه لإنتاج 40 طنا من القصب، مما يعنى وصول تكلفة الطن الواحد إلى 675 جنيهًا.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار توريد القصب من المزراعين إلى مصانع السكر التابعة للحكومة تصل إلى 720 جنيها للطن.

وأوضحت أن سعر الطن المرود لمصانع السكر ثابتة عند 720 جنيها، وهو لم يتحرك منذ 2017، بما يعنى أن عوائد الفدان تصل إلى 28.800 جنيه، ومن المتوقع البت فى السعر الجديد خلال الفترة من 15 إلى 20 يناير الحالى.

وأشارت المصادر إلى أنه طبقا للدراسة فإنه فى حال تثبيت السعر مرة أخرى فإن أرباح الفدان ستكون 1800 جنيه خلال 12 شهرا، مؤكدة أن المزارع لن يقوم بدفع تكاليف زراعة القصب من جيبه، على حد وصفه.

وقدرت المصادر الزيادة العادلة التى من الممكن الموافقة عليها عند 30-50 جنيها للطن الواحد، لافتة إلى أنه حال الموافقة على الزيادة تتولى وزارة المالية تدبيرها، والتى تتراوح بين 30 جنيه إلى 50، وتصل بسعر الطن إلى ما بين 750 إلى 770 جنيها.

وارتفعت قيمة جمع طن القصب من 80 جنيها إلى 100 جنيه، بينما تصل قيمة الإيجار إلى 7 آلاف جنيه، بينما تصل تكلفة التسميد إلى 3000 جنيه فى المرة الواحدة.

وأكد الشافعى حسن، عضو جمعية منتجى القصب فى الأقصر، أن الجمعية طالبت وزارة الزراعة برفع سعر التوريد من 720 إلى 800 جنيها، وذلك نظرا لزيادة تكلفة الموسم الجديد بقيمة 5 آلاف جنيه، نتيجة زيادة قيمة أسعار مستلزمات الإنتاج طوال العام.

وأوضح حسن أن سعر بيع الطن لا يزال ثابتا منذ 2017 بما يؤثر على قرارات المزارعين فى عدم الاستمرار فى زراعة المحصول خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن إنتاجية موسم القصب الحالى ستتقارب مع الموسم الماضى طبقًا لوزارة الزراعة، ومن المنتظر توريد 9 ملايين طن لإنتاج 950 ألف طن من السكر وتجرى، خلال العام الحالى زراعة نحو 340 ألف فدان قصب سكر، وأكثر من 600 ألف فدان بالبنجر، تُنتج جميعها 1.54 مليون طن من السكر.