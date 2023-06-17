تكلفة شحن النفط في نيجيريا تصعد  بأكبر قدر خلال عام

ارتفعت تكلفة شحن النفط من نيجيريا بأكبر قدر في أكثر من عام بنهاية الأسبوع الماضي، مع تجنب بعض مالكي الناقلات أكبر منتج للنفط في إفريقيا، بحسب وكالة بلومبرج.

صعود تكلفة شحن النفط في نيجيريا

قفزت رسوم الشحن للسفن التي تنقل نحو مليون برميل من النفط الخام من نيجيريا لأوروبا بنحو 16 ألف دولار يومياً أمس الجمعة، وهي أكبر زيادة منذ أبريل 2022، لتصل إلى ما يزيد قليلاً عن 64 ألف دولار يومياً، وفقاً لبيانات من بورصة البلطيق.

كان اثنان على الأقل من مالكي السفن قد قالا الأسبوع الماضي إنَّهما تجنّبا نيجيريا بعد تلقيهما سلسلة من فواتير الضرائب بملايين الدولارات، في محاولة لاسترداد رسوم غير مسددة من 2010-2019.

قال هالفور إليفسن، وسيط الناقلات في “فيرنليس شيب بروكرز يو كاي”: “بعض ملاك الناقلات قرروا الابتعاد، وبالتأكيد تأثرت المعنويات لتراجع عدد الناقلات المستعدة للذهاب إلى هناك”.