تكلفة «ذا سيتى» لشركة «ماستر جروب» تجاوز 5 مليارات جنيه

المال-خاصقال حسام حمدى، مدير مبيعات شركة ماستر للتطوير العقارى، إن الشركة تقوم بتنفيذ مشروع ذا سيتى بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 54 فدانًا الذى يقع بمنطقة r7 بالعاصمة.أضاف حمدى فى تصريح لـ«المال»، أن عدد الوحدات بالمشروع تبلغ حوالى 2175 وحدة سكنية، بمساحة بين 150 متر مربع إل



المال-خاص

قال حسام حمدى، مدير مبيعات شركة ماستر للتطوير العقارى، إن الشركة تقوم بتنفيذ مشروع ذا سيتى بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 54 فدانًا الذى يقع بمنطقة r7 بالعاصمة.

أضاف حمدى فى تصريح لـ«المال»، أن عدد الوحدات بالمشروع تبلغ حوالى 2175 وحدة سكنية، بمساحة بين 150 متر مربع إلى 215 متر مربع مشيرًا إلى أن النسبة البنائية للمشروع تبلغ %22، وهى اشتراطات شركة العاصمة الجديدة فى تنفيذ أى مشروع سكنى.

أوضح أن المشروع ينفذ على 3 مراحل، وتبلغ استثمارات المشروع ما يزيد عن 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة باعت ما يزيد عن %60 من المشروع بالكامل، مشيرًا إلى أن أسعار الوحدات بين 9 آلاف جنيه للمتر إلى 12.5 ألف جنيه للمتر، مع اختلاف المساحة وموقع الوحدة.

أكد أن الشركة تقدم العديد من العروض للعملاء، بحسب المقدم الخاص بالعميل وتبدأ الخصومات على الوحدات من %2.5 إلى %15 من ثمن الوحدة .

أشار مدير مبيعات الشركة، إلى أن أسعار الوحدات ارتفعت بنسبة %5 فقط، والتى تعد أقل زيادة فى السوق العقارية، مشيرًا إلى أن الزيادة ترجع إلى ارتفاع أسعار البنزين، ما انعكس على زيادة أسعار مواد البناء مما أدى إلى زيادة فى التكلفة فى عملية التنفيذ.

وأوضح حمدى أن الشركة تستعد لتنفيذ مشروع جديد بمنطقة راس سدر وذلك بطول ألف متر على البحر وكذلك بعمق ألف متر إذ قامت الشركة بالانتهاء من عملية استخراج الأوراق المطلوبة ومن المتوقع أن يتم البدء فى عملية التنفيذ الفترة المقبلة.