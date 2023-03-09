تكلفة حج القرعة 2023.. تعرف على القيمة الإجمالية ومواعيد وطرق السداد

حددت وزارة الداخلية المصرية أسعار تكلفة حج القرعة، للفائزين في قرعة الحج 2023 ، بالتزامن مع إجراء الوزارة للقرعة العلنية للمتقدمين داخل مديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية.

تكلفة حج القرعة 2023

وتنشر “المال” تكلفة حج القرعة 2023 للقراء، وذلك عقب تزايد عمليات البحث عنها مؤخرًا عبر محركات البحث على الإنترنت.

ووصلت تكلفة قرعة الحج 2023 للفائزين مبلغ 175.5 ألف جنيه كقيمة إجمالية شاملة تذاكر الطيران.

وجاءت تفاصيل المبلغ المالي، كالتالي: سداد 148.500 ألف تكلفة حج القرعة، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطـائرة، وهى مبلغ وقدره 27 ألف جنيه، لكل فائز على حدا، فيما عـــدا حــالات المحــارم والمُرافـقين لمُقدم الطلب، على أن تسدد لهم سـويًا، وذلك بموجــب بطاقــات الرقــم القــومي السارية الصلاحية.

ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

طرق السداد

ويبدأ سداد كامل تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلي، مصر، القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية علــى حساب مـدفوعات حكومية “مدفوعات حج القرعة”، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 13/3/2023م وحتى يوم الخميس الموافق 23/3/2023م.

وقررت وزارة الداخلية البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/3/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 15/3/2023، وذلك في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ/2023م.

كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا، من يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023م، حتى يوم الإثنين الموافق 6/3/2023م، بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023م.