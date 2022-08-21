تكلفة تنفيذ أولى مراحل الخط السادس للمترو تقفز إلى 2.5 مليار دولار

كشف مصدر مطلع بوزارة النقل أن التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى للخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص – السواح – الفسطاط – المعادى الجديدة) قفزت إلى نحو 2.5 مليار دولار، مقابل 2 مليار كانت محددة بنهاية 2020، موضحاً أن الوزارة تسعى لتدشين المشروع خلال عام 2023 تجنبًا للزيادات المتتالية.

وأضاف لـ«المال» أن الزيادة نتيجة طبيعية لارتفاع قيمة الأعمال الإنشائية والوحدات المتحركة وأنظمة تشغيل الخط خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الهيئة تلقت عرضًا فرنسيًا لتنفيذه، وجار تقييمه حاليًا، مع دراسة إشراك الكيانات المحلية فى الأعمال الإنشائية، على غرار ما تم فى الخط الرابع للمترو، لتقليل التكلفة.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم عرض دراسات المشروع فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27 الذى سيقام بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، باعتباره من المشروعات الخضراء صديقة البيئة، فضلًا عن إعلان توقيت إطلاق العمل رسميًا.

ويبلغ طول المرحلة الأولى للخط من منطقة الخصوص حتى غمرة 13.3 كيلومترًا من إجمالى 35 كيلو متر، ومخطط أن ينقل حوالى 1.4 مليون راكب يوميًا عند اكتماله.

واستقرت وزارة النقل على أن تكون بداية المسار من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائرى، بمحاذاة ترعة الإسماعيلية فى مسار علوى، مرورًا بميدان السواح، ثم شارع بورسعيد، ليتقاطع مع الخط الأول فى محطة مترو غمرة، ويستمر حتى ميدان السيدة زينب، مرروًا إلى منطقة باب الشعرية بالخط الثالث للمترو، ليتقاطع مرة أخرى مع الخط الرابع بمنطقة الفسطاط، وينتهى فى المعادى الجديدة.

جدير بالذكر أن استثمارات الهيئة القومية للأنفاق خلال العام المالى 2022/ 2023، تقدر بنحو 197 مليار جنيه، مقابل 125.5 مليار بنهاية العام المالى 2020/ 2021، وتستهدف أن تصل أطوال شبكة النقل -مترو أنفاق وجر كهربائي- التى تنفذها بنهاية 2024 إلى مسافة 2450 كم، بتكلفة 845 مليار جنيه.