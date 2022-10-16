تكلفة الشحن تتراجع «5-8»% فى 3 شهور

كشفت غرفة ملاحة الإسكندرية، خلال اجتماعها الأخير، أن أسعار نوالين الشحن انخفضت بنسب تراوحت بين 5 – %8 خلال الربع الثانى من العام الجاري، وتشمل شهور أبريل ومايو ويونيو.

تتولى غرفة ملاحة الإسكندرية، وفقًا لبروتوكول تعاون موقع مع وزارة المالية، إعداد بيان استرشادى ربع سنوى، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من جميع دول العالم أيًّا كانت الحالة التى ترد بها إلى كافة موانئ الجمهورية.

وفقًا لمنشور غرفة الملاحة الذى حصلت «المال» على نسخة منه، فإن متوسط سعر النولون البحرى بالنسبة للحاويات الواردة من جنوب وشرق آسيا تضم «سنغافورة، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وفيتنام، وكمبوديا، وتايلاند، وميانمار، وكذلك الصين واليابان وكوريا» إلى ميناء الإسكندرية، بلغت 7000 دولار للحاوية 40 قدمًا، بعد أن كانت تزيد عن 10 آلاف دولار، و4600 دولار للحاوية 20 قدم بعد أن كانت 5463 دولارًا للحاوية 20 قدما خلال الثلاثة أشهر السابقة.

أما لموانئ دمياط وبورسعيد فبلغت 4300 دولار للحاوية، بعد أن كانت بنحو 7695 دولارا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، و6700 دولار بعد أن كانت بنحو 9975 دولارًا للحاوية 40 قدمًا، والحاوية الثلاجة وصل سعر نقلها إلى 10 آلاف دولار بعد أن كانت بنحو 10.45 ألف دولار، أما لميناء السخنة استقرت عند 3400 دولار، بعد أن كان 4798 دولارًا للحاوية 20 قدم و4500 دولار بعد أن كانت نحو 7600 دولار للحاوية 40 قدمًا.

أما بالنسبة للحاويات الواردة من دول الخليج العربى خاصة من ميناء جبل على الإماراتى والدمام السعودي، والكويت والبحرين، بلغ متوسط سعر نقل الحاوية إلى ميناء الإسكندرية إلى 1853 دولارا للحاوية 20 قدمًا، و2803 دولارات للحاوية 40 قدما، وإلى موانئ دمياط وبورسعيد فبلغ سعر النولون إلى 1853 دولارا للحاوية 20 قدما و3064 دولارا للحاوية 40 قدما، وإلى ميناء السخنة فتصل إلى 1700 دولار بعد أن كانت بنحو 1948 دولارا للحاوية 20 قدما.

ووفقا لمنشور غرفة ملاحة الإسكندرية، فإن أسعار الشحن لموانئ البحر الأحمر، والتى تضم موانئ السعودية واليمن والسودان، بلغ متوسط سعر نقل الحاوية إلى مينائى بورسعيد ودمياط إلى 1425 دولارا للحاوية 20 قدما، و1615 دولارا للحاوية 40 قدما، و950 دولار للحاوية 20 قدما، بعد أن كانت 1283 دولارا للحاوية خلال الثلاثة أشهر الماضية.

واستقر متوسط سعر نولون النقل البحرى للحاويات الواردة من شمال أوروبا، والتى تضم هولندا وإنجلترا، وألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، ومرورا بالنرويج، والسويد، والدنمارك، وبولندا، وفنلندا، بلغ متوسط سعر نقل الحاوية إلى ميناء الإسكندرية إلى 650 دولارا للحاوية 20 قدما، و1000 دولارا للحاوية 40 قدما، والحاويات الثلاجة 20 قدما بلغ سعر نقلها 1710 دولارات، و2000 دولار للحاوية ثلاجة 40 قدما.

وبالنسبة للنقل مينائى بورسعيد ودمياط، بلغ متوسط سعر النقل للحاوية 20 قدما إلى 400 دولارا للحاوية 20 قدما، 500 دولارا للحاوية 40 قدما و1710 دولارات للحاوية 20 قدما ثلاجة، و2000 دولارا للحاوية 40 قدما ثلاجة. وبالنسبة لنقل الحاويات من منطقة شرق البحر المتوسط – البحر الأسود وتضم، تركيا وإسرائيل ولبنان وسوريا، ورومانيا، وروسيا، وأوكرانيا، والبرتغال، إلى ميناء الإسكندرية لتصل 800 دولار للحاوية 20 قدما، و1400 دولارا للحاوية 40 قدما، و1425 دولار للحاوية ثلاجة 20 قدما، 1805 دولارا للحاوية ثلاجة 40 قدما، و450 دولارا للحاوية 20 قدما لميناءى بورسعيد ودمياط، و350 دولار للحاوية 40 قدما و 1235 دولارا للحاوية 20 قدم ثلاجة، و1425 دولارا للحاوية 40 قدما ثلاجة.