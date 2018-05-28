تكلفة الدين الحكومى تواصل الصعود

■ مؤشر المال IR يكسب 147 نقطة أساس خلال أسبوعين فقط ■ «المالية» تقلص اقتراضها %18 لمواجهة التحرك ■ عوائد أذون 91 و182 و266 يوماً تلامس %19 مجدداً ■ «المركزى» يجمع 50 مليار جنيه من الودائع ثابتة العائد محمد سالمواصلت تكلفة تمويل الدين الحكومى قصير الأجل، موجة الصعود ا

■ مؤشر المال IR يكسب 147 نقطة أساس خلال أسبوعين فقط

■ «المالية» تقلص اقتراضها %18 لمواجهة التحرك

■ عوائد أذون 91 و182 و266 يوماً تلامس %19 مجدداً

■ «المركزى» يجمع 50 مليار جنيه من الودائع ثابتة العائد



محمد سالم

واصلت تكلفة تمويل الدين الحكومى قصير الأجل، موجة الصعود التى بدأتها قبل ثلاثة أسابيع، وسجل مؤشر المال IR الذى يقيس متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية زيادة 66 نقطة أساس، بلغ %18.84، أعلى مستوى للمؤشر منذ مطلع ديسمبر الماضى، وكسب المؤشر 147 نقطة أساس فى الأسبوعين الماضيين فقط.

الزيادة جاءت مدفوعة بضغوط ارتفاع الفائدة عالميا، وصعود الدولار أمام باقى العملات، حسب تأكيد محللين.

صعد مؤشر الدولار- الذى يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية- إلى 93.83 نقطة، الجمعة قبل الماضى، وهو أعلى مستوى فى 5 أشهر، حسب بيانات من وكالة رويترز.

يعتقد مديرين الخزانة لدى البنوك المحلية، بوقوف الآجانب وراء صعود الفائدة على أدوات الدين الحكومى، مع قيامهم بتسييل جزء من استثماراتهم، ونقلها إلى أسواق أخرى، على رأسها الأرجنتين التى سجلت فوائد الدين بها مستويات %40 مؤخرا.

قال محافظ البنك المركزى فى تصريح لـ«المال»، الأسبوع قبل الماضى، إن صافى استثمارات الأجانب مستقر، ولم يتأثر بشكل كبير، مؤكدا أن الصناديق العالمية أكدت تفضيلها للسوق المصرية بين الأسواق الناشئة.

قال مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال، بأحد البنوك الأجنبية، أن ارتفاع عوائد أذون الخزانة بهذا الشكل المفاجئ يشير إلى أن ضعف السيولة التى تتوجهه لسوق الدين على الأقل، من جانب المستثمرين وصناديق الإستثمار الأجنبية، ويظهر فى ضعف معدلات التغطية لتصل إلى 1.4 مرة فقط، فى المتوسط مقابل مستويات بين 2 – 3 مرة منذ أسابيع.

أشار إلى أن ارتفاع العائد مع صعود الدولار مقابل الجنيه، يجتذب السيولة من جديد فى الفترة المقبلة.

أوضح أن الصعود كان مدعوما أيضا بتوقعات إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغير، فى اجتماع السياسة النقدية، ما تحقق بالفعل يوم الخميس قبل الماضى، وأبقى المركزى أسعار الإيداع والإقراض عند نفس مستوياتها المقدرة %16.75 للإيداع و%17.75 للإقراض.

صعد العائد على السندات أجل 5 و10 أعوام، تجاه 72 و27 نقطة أساس ليصل إلى %15.953 و%15.221 على الترتيب.

ذكر مدير قطاع الخزانة، أن تكلفة الأموال بالبنوك مرتفعة نظرا لتوسعها الفترة الماضية فى طرح أوعية إدخار بعوائد كبيرة بلغت %20، على سبيل المثال لدى بنكى الأهلى ومصر، وتراوحت بين 17 – %19 لدى الباقى لذا فهى تحاول التمسك بمستويات فائدة عالية على توظيف أموالها، فى أدوات الدين المختلفة.

تستهدف وزارة المالية خفض متوسط العائد على الاقتراض عبر أذون الخزانة المصرية لمستوى %14 فى المتوسط خلال العام المالى المقبل 2018 – 2019، تبعًا لمنشور الموازنة العامة للدولة الذى جرت مناقشته فى البرلمان مؤخرًا، وقلص البنك المركزى معدلات الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالى، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم.

واصلت وزارة المالية خفض اقتراضها لمحاصرة مستويات العائد المرتفعة، بنسبة %18 بقيمة تجاوزت 5 مليارات جنيه، عن المستهدف الذى أعلنت عنه الأسبوع قبل الماضى، ووافقت الوزارة على اقتراض 5.2 مليار جنيه من أذون 91 يوما، بينما كانت تستهدف جمع 7.25 مليار جنيه، كما اقترضت 5 مليارات من أذون 357 يوما مقابل 7.25 مليار مستهدفة.

تعتزم الوزارة اقتراض ما يقرب من 438.7 مليار جنيه، عبر إصدارات أدوات الدين خلال الربع المالى الحالى (أبريل – يونيو)، تبعًا لخطة الطروحات التى أعلنتها قبل شهر.

كشفت تعاملات الأسبوع الماضى، عن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يوما، 140 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1 )، ليسجل %18.408 مقابل %17.02 الأسبوع قبل الماضى، رغم تحسن تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للعطاء إلى 1.3 مرة مقابل 1.4 مرة فى آخر طرح، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 9.5 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 5 مليارات أقل بنحو 2.25 مليار جنيه عن المستهدف من الطرح.

كما ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 266 يومًا بنحو 140 نقطة أساس، ليصل إلى %18.939 مقابل %17.567 فى آخر طرح، تراجع معدل تغطية العطاء إلى 1.6 مرة بدلا من 1.4 مرة فى السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 11.4 مليار جنيه، قبلت منها المالية 6.3 مليار جنيه، أقل بنحو مليار عن القيمة المستهدفة.

وزاد متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا، 37 نقطة أساس ليصل إلى %18.911 الأسبوع الماضى مقابل %18.539 الأسبوع قبل الماضى، متزامنًا مع ارتفاع معدل تغطية الطرح ليصل إلى 1.4 مرة بدلا من 1.1 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 10 مليارات، قبلت منها «المالية» 7.25 مليار نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

صعد متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا بنحو 100 نقطة أساس تقريبا ليبلغ %19.125 الأسبوع الماضى مقابل 18.127 % الأسبوع قبل الماضى، ارتفعت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 1.4 مرة بدلا من 1.25 مرفى ى الطرح الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 10 مليارات جنيه، قبلت منها الوزارة 5.2 مليار فقط، أقل بنحو 2 مليار جنيه تقريبا عن القيمة المستهدفة من الطرح.

على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، صعد العائد على السندات أجل 5 سنوات بشكل كبير بلغ 72 نقطة أساس، ليصل الى %15.953 مقابل %15.232 فى آخر طرح، تزامنًا مع تراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 1.5 مرة من 1.7 مرة فى السابق، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 2.2 مليار تقريبًا، قبلت منها «المالية» 1.9 مليار بزيادة 400 مليون جنيه عن المستهدف.

كما صعد العائد على السندات أجل 10 أعوام، 27 نقطة أساس، بلغ %15.22 فى عطاء الأسبوع الماضى مقابل %14.946 فى الطرح الآخير، تراجعت تغطية العطاء الى 1.3 مرة مقابل 1.6 مرة فى السابق، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة 1.6 مليار جنيه، قبلت «المالية» منها 803 ملايين جنيه، أقل بنحو 447 مليونًا عن القيمة المستهدفة

رفعت وزارة المالية قيمة الاقتراض المستهدفة عبر أذون الخزانة الأسبوع الحالى، لتصل إلى 30.5 مليار جنيه بدلا من 29 مليارًا الأسبوع الماضى، ويتوزع المستهدف من الطروحات بواقع 7500 مليار عبر أذون أجل 91 يوما، ومثلها من أذون 182 يوما، و7500 مليار من أذون 273 يوما، و8 مليارات من أذون 364 يومًا، وتعتزم المالية طرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه، منه 1.75 مليار بأجل 3 أعوام، و1.25 مليار لأجل 7 أعوام.

على صعيد إدارة السيولة، وافق البنك المركزى المصرى على ربط ودائع بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بمعدل ثابت بلغ %17.25، وقدمت البنوك 17 عرضا بقيمة 163.8 مليار جنيه، قبل»المركزى» القيمة المطلوبة فقط بنسبة تخصيص %30.52 لكل بنك، بينما لم يطرح البنك عطاءه الأسبوع للودائع المرتبطة بالكوريدور.

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة ( Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.