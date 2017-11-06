تكلفة التأمين على الديون اللبنانية تقفز بعد استقالة الحريري

خالد بدر الدين أعلنت وكالة IHS ماركت لأبحاث الأسواق المالية اليوم الاثنين، أن تكلفة التأمين على الديون اللبنانية لأعلى مستوياتها منذ أوائل يناير الماضى مع ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بواقع عشر نقاط أساس لتصل إلى 479…

خالد بدر الدين

أعلنت وكالة IHS ماركت لأبحاث الأسواق المالية اليوم الاثنين، أن تكلفة التأمين على الديون اللبنانية لأعلى مستوياتها منذ أوائل يناير الماضى مع ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بواقع عشر نقاط أساس لتصل إلى 479 نقطة أساس.

وذكرت وكالة رويترز أن تكلفة التأمين على السندات الدولارية اللبنانية قفزت اليوم بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري فى بداية هذا الأسبوع والتي دفعت البلاد إلى أزمة سياسية جديدة.

وتراجعت السندات اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 2.750 سنت ليجري تداولها عند 96.950 سنت لتسجل أدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالى.