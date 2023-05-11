تكلفة استخراج جواز سفر 2023.. الأوراق المطلوبة وخطوات الحصول عليها

حازت الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز السفر أول مرة 2023، وخطوات الحصول عليه، على اهتمام عدد كبير من المواطنين الراغبين في السفر للخارج او الباحثين عن الهجرة او الساعين لاداء مناسك الحج والعمرة، حيث سيطرت تكلفة استخراج جواز سفر 2023 مميكن على محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية من المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج البلاد.. بوابة «المال نيوز» تواصل تقديم سلسلة خدماتها وتنشر تفاصيل تكلفة استخراج وتجديد جواز سفر في السطور الآتية..

رسوم وتكلفة استخراج جواز سفر 2023

نشرت الجريدة الرسمية، الشهر الماضي، قرار وزارة الداخلية بتعديل قيمة استخراج جواز السفر آليًا، وقالت إنه يتم تحصيل مبلغ 505 جنيهات شاملة الرسوم المقررة والتكلفة الفعلية لإصداره وطباعة الجواز وعلامات تأمينه.

وتضمن القرار أيضا أن قيمة الرسم 500 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة، في حال طلب المواطن استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، مؤكدًا أنها لا تتجاوز مبلغ 755 جنيها.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة 2023

صورة بطاقة الرقم القومي مع إطلاع الموظف على الأصل.

4 صور شخصية حديثة خلفيتها بيضاء 4×6.

صورة من المؤهل الدراسي في حالة إذا كان غير مثبت في البطاقة مع الاطلاع على الأصل.

مستند يحدد موقف طالب جواز السفر من التجنيد للذكور فقط.

يمكن استخراج جواز سفر فوري ولكن تكون التكلفة الضعف تقريبا

إذا كان الشخص غير حاصل على مؤهل عالٍ.. فإن هذا يجعله يدفع مبلغ تأميني.

عند التقديم على استخراج جواز سفر يجب أن يكون لديك صور بخلفية بيضاء.

مدة استخراج جواز السفر العادي تكون 14 يوما، بينما المستعجل يكون 24 ساعة، أما الفوري يتم استخراجه في الحال.

يمكن تجديد جواز السفر من خلال موقع وزارة الداخلية، أو بوابة مصر الرقمية.

جواز السفر يكون ساريا حتى 7 سنوات.. وبعد انتهاء هذه المهلة يجب تجديده.



شروط استخراج جواز السفر 2023



وحول شروط استخراج جواز السفر.. فقد وضعت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، التابعة لوزارة الداخلية، العديد من الشروط التي يجب توافرها في الشخص، والتي تكون أبرزها ما يلي:

أن يكون الشخص مصري الجنسية.

إذا كان الشخص قاصرا أقل من 16 سنة يجب على ولي الأمر أن يقوم باستخراج جواز السفر له.

في حالة كان الشخص غير حاصل على مؤهل عالٍ فإن هذا يجعله يدفع رسوم تأمين تصل إلى 400 جنيه.

يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، وأيضا بها الحالة الاجتماعية والوظيفة أو الدراسة.



تسليم جواز السفر القديم عند التجديد



وحول هل يتم تسليم جواز السفر القديم عند التجديد؟.. أوضحت وزارة الهجرة، أنه لا يتم تسليم جواز السفر القديم، وذلك إذا كان المواطن داخل مصر، حيث يتم إلغاء جواز السفر القديم، ولا يستطيع المواطن استخدامه مرة أخرى، علما أن جواز السفر الجديد يتم استخراجها خلال فترة قصيرة لا تتعدى الأسبوع.

طلب استرجاع جواز السفر القديم



وحول طلب استرجاع جواز السفر القديم.. أوضحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه يتم سحب جواز السفر القديم، ولكن هناك 3 إجراءات يمكن للمواطن أن يسترجع جواز السفر القديم، والتي تكون كالآتي:

الأول: يمكن للمواطن مراجعة مكتب خدمة المواطنين بوزارة الخارجية، على أن يقدم طلب وسوف يسلم الجواز من خلال مصلحة الجوازات بالعباسية، وذلك من أجل الاحتفاظ به.

الثاني: إذا تم ارسال جواز السفر الجديد.. يحق للمواطن توجيه خطاب إلى وزارة الخارجية، يفيد بإلغاء جواز السفر القديم، وسوف يرسل خطاب باستلام الجواز الملغي.

الثالث: في حالة قام الشخص بالسفر للخارج.. وأرد الحصول على الجواز القديم، يمكن تقديم طلب من خلال القنصلية في الخارج، وسوف يتسلم أحد الأقارب في مصر جواز السفر القديم من مصلحة الجوازات في العباسية.

حالات يرفض استخراج جواز السفر



حددت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، التابعة لوزارة الداخلية، حالات يرفض استخراج جواز السفر والتي جاءت كالآتي:

إذا فقد الشخص جنسيته

وأيضا إذا كان متهما بجريمة

وكذلك في حالة تقديم بيانات خطأ عند استخراج جواز السفر.

سعر جواز السفر مستعجل.. الاستلام خلال 48 ساعة

أوراق استخراج جواز السفر

وحول أوراق استخراج جواز السفر.. فهي تكون كالآتي:

صورة وأصل من بطاقة الرقم القومي للأشخاص فوق سن الـ 16 سنة.

إذا كان الشخص أقل من 16 سنة يجب أن يكون هناك شهادة الميلاد المميكنة

وأيضا إذا كان الطالب اتم عمر الـ 12 سنة، يجب إحضار شهادة قيد دراسي.

وفي حالة الذكور يجب وجود شهادة الإعفاء من التجنيد، باستثناء الأشخاص أقل من 19 سنة.

إذا كان الشخص صاحب أعمال حرة يجب إحضار السجل التجاري بحيث إلا يقل رأس مال الفرد عن 5 آلاف جنيه، وأيضا أن يكون صلاحيته 5 سنوات،

بالإضافة إلى 3 صور حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

تقديم المؤهل الدراسي.

خطوات استخراج جواز السفر



وضعت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، خطوات استخراج جواز السفر، والتي جاءت كالآتي:

يجب التوجه إلى مصلحة الجوازات التابع لها محل الإقامة

وبعد ذلك يتم سحب نموذج 29 جوازات على أن يتم ملئ البيانات.

ثم يقوم الشخص بعد ذلك بالتقدم إلى شباك فحص المستندات، على أن يتم دفع الرسوم، واستلام إيصال.

بعد ذلك يذهب في اليوم المحدد من أجل استلام جواز السفر.



تكلفة استخراج جواز السفر.. المؤهل الدراسي



ونشرت الجريدة الرسمية في مارس 2022 تكلفة استخراج جواز السفر، والتي كانت 500 جنيها، بالإضافة إلى 400 جنيه إذا كان الشخص غير حاصل على مؤهل عالي.

مدة صلاحية جواز السفر



وعن مدة صلاحية جواز السفر، فإنها تكون سارية حتى 7 سنوات، ما لم يتم ملئ الصفحات البيضاء داخل جواز السفر، علما أن عدد صفحات جواز السفر تكون 52 صفحة، وعند امتلائها يقوم الشخص بالتقدم على استخراج جواز سفر جديد.

خطوات تجديد جواز سفر أون لاين أول مرة



وحول خطوات تجديد جواز سفر أون لاين أول مرة.. فإنه يمكن اتباع الخطوات التالية من أجل تجديد جواز السفر أون لاين:

يتطلب الأمر الدخول على موقع وزارة الداخلية اضغط هنـا

ثم بعد ذلك يقوم الشخص بإنشاء حساب جديد

بعد ذلك يضغط على خدمة استخراج جواز سفر أون لاين.

سوف يقوم بطلب وضع الرقم القومي وصورة البطاقة الشخصية.

وبعد ذلك يقوم بوضع 4 صور شخصية ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6

وأيضا الموقف من التجنيد وذلك بالنسبة للذكور دون الـ 19 عاما

بالإضافة إلى تقديم شهادة المؤهل الدراسي إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

وفي حالة الإناث.. إذا كانت متزوجة أو مطلقة يجب تقديم ما يثبت ذلك.

وأخيرا سوف يضغط على إنهاء كافة الإجراءات، على أن يتم تحديد وسيلة دفع رسوم تجديد جواز السفر.

يمكن دفع الرسوم أما من خلال الفيزا أو من خلال منافذ الدفع الإلكتروني.

سوف يتم إرسال الباسبور على محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي.

استخراج جواز سفر للأطفال

وعن استخراج جواز سفر للأطفال، فهو يكون من خلال تجهيز ولي الأمر الأوراق التالية:

عدد 4 صور الوان حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6

وأيضا شهادة ميلاد أقل من 16 سنة

شهادة قيد للأطفال أكبر من 12 سنة من المدرسة

استخراج جواز سفر مستعجل 2023



يمكن استخراج جواز سفر مستعجل 2023.. على أن يتم استلامه خلال 48 ساعة، مع دفع الرسوم والتي تصل إلى 500 جنيه، أما إذا كان الشخص يريد استخراج جواز سفر فوري فيكون بسعر 1000 جنيه، ويتم استلامه في الحال، ويضاف إلى الرسوم السابقة 400 جنيه تأمين إجباري.